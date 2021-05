Schetyna zrecenzował działania Budki. Podsumował go jednym kąśliwym zdaniem

We wspomnianym liście parlamentarzystów PO wskazano, że bez zmian w partii nie uda się pozostać liderem opozycji. Aktualnie największe poparcie wśród partii opozycyjnych faktycznie nie należy do PO, która notuje wyniki oscylujące wokół 15 proc. – Potrzebna jest przebudowa i zmiana w Platformie Obywatelskiej. PO powinna być lepiej zarządzana, powinien być wykorzystywany potencjał wszystkich polityków partii – mówił w Radiu Zet Grzegorz Schetyna, który był jednym z sygnatariuszy litu.

Schetyna recenzuje Budkę. Podsumował go jednym zdaniem

Prowadząca usilnie starała się przekonać byłego szefa PO, by ocenił działania swojego następcy. Grzegorz Schetyna początkowo unikał odpowiedzi, ale w pewnym momencie odniósł się do sprawy, posługując się matematyką.

– Zostawiłem partię z ok. 30-procenowym poparciem, teraz mamy 15 – stwierdził kąśliwie. Później jednak nieco złagodził ton, choć swoje zasługi znów podkreślił. – Jak przejmowałem partię, to mieliśmy 9 proc, a Nowoczesna 29 proc. Później nasze poparcie wzrosło do 30 proc. Mówię to, ponieważ chcę podkreślić, że wszystko jest możliwe, nic nie jest dane na zawsze. Wszystko można zawsze zbudować, poprawić – mówił.

– Udało nam się zorganizować Koalicję Europejską i uważam, że taką drogą powinniśmy iść. Podobnie w Senacie – to też nam się udało i ta współpraca działa do dziś. Z tego doświadczenia trzeba czerpać – dodał.

Schetyna ma zapędy na przejęcie przywództwa w PO?

Poseł był także pytany o to, czy zamierza walczyć o przywództwo w PO. Jak stwierdził, nie planuje takiego scenariusza. Nie wypowiedział się jednak w temacie ewentualnego przejęcia władzy w PO przez typowanego przez niektórych na to stanowisko Radosława Sikorskiego.

Dopytywany, co jego zdaniem zaważyło na przegranej PO podczas głosowania nad KPO uznał, że „pomysł rządu technicznego był absurdem”. – Już kilka tygodni temu mówiłem o tym, że to jest ułuda. Kilkanaście osób było zaangażowanych w ten projekt, nie tylko Borys Budka. Teraz trzeba zrobić tak, by więcej nie popełniać takich błędów – stwierdził. Jak dodał, „głosowanie nad KPO to nie jest problem tylko PO, ale i całej opozycji, bo to cała opozycja przegrała, nawet Lewica”.

