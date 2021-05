Polityk Nowej Lewicy chce przyśpieszenia ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Mówi o odwołaniu Grodzkiego

Senat nie zajmie się na najbliższym posiedzeniu sprawą ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Europoseł Marek Balt ubolewał nad tym, że jego zdaniem „marszałek Senatu nie widzi tego, że w Polsce zmarło 70 tys. osób z powodu koronawirusa, a wiele osób straciło pracę, a polska gospodarka jest w trudnej sytuacji”. Polityk Nowej Lewicy podkreślał w #Jedziemy TVP Info, że UE i nasz kraj potrzebują pieniędzy z FO.

Polityk Nowej Lewicy Marek Balt o odwołaniu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Balt stwierdził, że jego zdaniem marszałek Senatu chce udowodnić, że „głosowanie PO przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy było do czegoś potrzebne, a nie skierowanie w kierunku tego, żeby Polakom żyło się lepiej”. Podobnie ma wyglądać sprawa potencjalnych poprawek. Według europosła jeśli Grodzki nie przyśpieszy ratyfikacji FO, to straci możliwość pełnienia funkcji, bo upartyjnia to stanowisko, a powinien działać dla dobra Polski. W innym wypadku powinien zostać odwołany.

Polityk Nowej Lewicy zaznaczał, że w sprawie Funduszu Odbudowy wszyscy powinni ratować nasz kraj. Stwierdził, że niektóre pomysły dotyczące poprawek mogą zostać wprowadzone jako odrębne ustawy. Według europosła PO chce dbać tylko i wyłącznie o swoje interesy. Balt boi się, że trzeba będzie powtórzyć głosowanie dotyczące ratyfikacji FO.

Europoseł o „wstydliwych” opiniach w PE

Europoseł przekonywał również, że na posiedzeniach komisji w PE wiele osób podchodziło do niego i pytało o powody braku poparcia Funduszu Odbudowy. – Jak nie chcecie tych pieniędzy, to ich nie bierzcie. My je przyjmiemy, ale nie blokujcie tych środków na ratowanie naszych krajów i obywateli – relacjonował Balt. Polityk Nowej Lewicy skomentował, że „wstydem” jest słuchać takich opinii.

