Co się dzieje w Platformie. „Znowu namawiają Donalda, by został szefem PO. Nawet Schetyna jest za”

Politycy Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni mają przekonywać byłego premiera do powrotu do krajowej polityki. – Znowu namawiają Donalda by został szefem Platformy. Wszyscy są za, nawet Schetyna. Donald rozmawiał z Grzegorzem w tym tygodniu – mówi polityk PO.

Według naszych informacji, dwa tygodnie temu miało odbyć się spotkanie Donalda Tuska, Pawła Grasia i Radosława Sikorskiego. Europoseł chciał, by były premier wsparł go w kandydowaniu na szefa Platformy Obywatelskiej.

– Radek usłyszał wtedy od Donalda, że on sam poważnie rozważa swój powrót na stanowisko przewodniczącego PO, więc się wycofał. Sikorski nie chce wchodzić w drogę Tuskowi – mówi polityk znający kulisy tamtej rozmowy.