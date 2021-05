„Nieład PiS”. Platforma wzywa PiS do serii dziesięciu debat

Tytuł akcji Platformy nawiązuje do Polskiego Ładu, jaki na dniach ma przedstawić partia rządząca. Chodzi o nowe projekty i inwestycje, jakie rząd zamierza przeprowadzić po pandemii koronawirusa. Koalicja Obywatelska zorganizowała serię konferencji, na których przedstawiła szeroką recenzję rządów PiS. – Żądamy dziesięciu debat na tematy najważniejsze, takie jak służba zdrowia, czy finanse publiczne – powiedział poseł Cezary Tomczyk.

– Wzywamy polityków PiS, żeby stanęli do debat z naszymi parlamentarzystami. Nie w TVP, gdzie nikt trudnych pytań nie zadaje – dodał.

„Nieład PiS”. Platforma recenzuje rządy Zjednoczonej Prawicy

Politycy przedstawili także największe bolączki, jakie ich zdaniem trawią nasz kraj. Posłowie zaznaczyli, że PiS nie zrealizowało obietnic, które złożyło. Jak przykłady politycy wskazali na wydłużające się kolejki do specjalistów i dłuższy czas postępowań sądowych. – Zanim premier opowie nam nową bajkę, powinien opowiedzieć, jak skończyła się poprzednia. Polska miała być krajem inwestycji – wskazała posłanka Izabela Leszczyna. Jak dodała, poziom inwestycji w Polsce jest najniższy od 25 lat.

facebook

– Jedyny program, który udał się PiS to „Rodzina na swoim” – nepotyzm na wielką skalę – dodała. – PiS jest jak koń trojański. Został pokojowo wprowadzony do naszego państwa, na drodze demokratycznych wyborów, ale rozsadza to państwo od wewnątrz – uznał z kolei senator Bogdan Klich.

Politycy zaznaczyli także, że podczas rządów PiS ograniczono dostęp do in vitro i antykoncepcji, wzrosło zadłużenie szpitali i seniorów, a import węgla z Rosji podwojono.

Czytaj też:

„Niepokorna” prokurator gorzko o polskim porządku prawnym. „Spodziewam się, że będę miała problemy po tych słowach”