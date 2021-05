„Mówiąc Wprost”: Marian Banaś wyrasta na ikonę opozycji

– Dziennikarze polityczni wskazują, że Marian Banaś gdzieś musiał się z rządem dogadać i póki co trzyma ich w szachu – mówi w programie „Mówiąc Wprost” dziennikarka Joanna Miziołek, odnosząc się do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat tzw. wyborów kopertowych. Robert Feluś zwraca jednak uwagę na to, jaki wpływ na polską politykę ma prezes NIK. – Marian Banaś wyrasta wręcz na ikonę opozycji – uważa redaktor naczelny „Wprost”.

Raport NIK. Marian Banaś dogadał się z rządem? Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport w sprawie organizacji tzw. wyborów kopertowych. Konferencję prasową Marian Banaś zaczął od stwierdzenia: „NIK negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych zarządzonych na 10 maja 2020 roku". Chociaż niektórzy obserwatorzy polskiej sceny politycznej spodziewali się trzęsienia ziemi, to publikacja raportu niczego takiego nie spowodowała. – Miał być mocny strzał, ale cała sytuacja trochę się rozmyła. Dziennikarze polityczni wskazują, że Marian Banaś gdzieś musiał się z rządem dogadać i póki co trzyma ich w szachu. I jak będzie chciał, to wtedy wyskoczy z jakimiś hakami – oceniła dziennikarka Joanna Miziołek w programie „Mówiąc Wprost". Robert Feluś zauważył jednak, jakie znaczenie dla polskiej sceny politycznej ma postać Mariana Banasia, który w ostatnim czasie jest na kursie kolizyjnym z rządem. – Marian Banaś wyrasta wręcz na ikonę opozycji – mówił redaktor naczelny „Wprost". Platforma Obywatelska. Czy Donald Tusk wróci do PO? Sytuacja opozycji – a konkretniej Platformy Obywatelskiej – także była jednym z tematów w programie „Mówiąc Wprost". W minionym tygodniu jeden z sondaży, przygotowany przez United Surveys, dawał PO zaledwie 12 proc. poparcia społecznego. – Mój znajomy działacz Platformy Obywatelskiej mówi tak: „My gnijemy od środka. Zaczynamy przypominać historię samospełniającej się przepowiedni. Słupki tak pikują, że w partii jest jak na Titanicu. Jest oczekiwanie, że albo wyskoczy nowych trzech tenorów i powoła nową partię, albo wróci Donald Tusk i wszystko to jakoś zbierze" – wspomniał Robert Feluś. – Pogłoski zakulisowe są takie, że Donald Tusk poważnie rozważa. Może też nie może patrzeć na taką gnijącą Platformę – przyznała Joanna Miziołek. Koronawirus w Polsce. Mniej chętnych na szczepienia na COVID-19 Jednym z kolejnych tematów była sytuacja pandemiczna w kraju. Tym bardziej, że daje się obserwować zaskakującą tendencję. – Przybywa punktów szczepień, w których jest pełna dostępność dawek, a ubywa chętnych do szczepienia się przeciw koronawirusowi. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące. To jest wręcz wstyd, że nie chcemy się szczepić – powiedział Robert Feluś w programie „Mówiąc Wprost". Przytoczył także sytuację z jednego z polskich kościołów. – W jednej z parafii ksiądz z ambony powiedział, że rozmawiał z lekarzem, który stwierdził, iż może lepiej się nie szczepić… Wierni wychodzą z mszy i mają w głowie przeświadczenie, że może faktycznie nie warto umawiać się na szczepienie – krytykował redaktor naczelny „Wprost".