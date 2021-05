Zwiększenie świadczenia 500 Plus w Polskim Ładzie? Jasna deklaracja wicerzecznika PiS

Radosław Fogiel w popołudniowej rozmowie RMF FM był pytany, czy w Polskim Ładzie można się spodziewać podniesienia kwoty wypłacanej na dziecko w programie 500+ ze względu na obecną inflację.

– Co do programu 500 Plus trwają na bieżąco analizy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i monitorowanie, jak ten program funkcjonuje – zapewnił. – Jednak Polski Ład nie dotyka tematu 500 Plus – rozwiał wszystkie wątpliwości wicerzecznik PiS.

Fogiel był też pytany, czy PiS w ogóle widzi potrzebę, żeby z powodu inflacji zwiększyć kwotę programu 500 Plus.

– Gdyby zależało wyłącznie od woli politycznej, a nie również od możliwości budżetowych to bardzo chętnie zamienilibyśmy 500 Plus na 1500 Plus – stwierdził poseł. – Musimy mieć dokładne wyliczenia i dokładne analizy. Sytuacja jest monitorowana, a dyskusja jest otwarta – dodał.

„Przeciętna rodzina będzie miała więcej pieniędzy w portfelu”

Wicerzecznik partii nie chciał przyznać, co znajdzie się w Polskim Ładzie, prosząc o kilkanaście godzin cierpliwości.

– Mówię tylko o jednym. 500 Plus i wszystkie decyzje na ten temat są poza Polskim Ładem. W Polskim Ładzie będą inne rozwiązania dla rodzin, rozwiązania dla innych grup społecznych – stwierdził jednak.

W internetowej części rozmowy Radosław Fogiel był też pytany, czy Polacy mogą liczyć na obiecywane wielokrotnie jeszcze w 2020 roku rekompensaty dotyczące cen prądu.

– Znowu zasłonię się tajemnica Polskiego Ładu i o szczegółach nie powiem – wymijająco odparł wicerzecznik PiS. – Ale mogę powiedzieć tyle, że będzie wiele rozwiązań, które sprawią, ze przeciętna polska rodzina będzie miała co miesiąc więcej pieniędzy w portfelu – dodał.

Czytaj też:

Fogiel: Polski Ład ma poparcie całej Zjednoczonej Prawicy. Pracowaliśmy nad nim wspólnie