Tarczyński kpi z Budki. „Wygląda na to, że nie trzyma ciśnienia”

W piątek 14 maja Paweł Zalewski i Ireneusz Raś zostali wykluczeni z Platformy Obywatelskiej. Obaj politycy podpisali się pod listem 51 do szefostwa PO, a także krytykowali sposób zarządzania partii w wykonaniu Borysa Budki. Kilka miesięcy temu Paweł Zalewski w rozmowie z „Wprost” ocenił, że „zarząd PO popełnił błąd”, opowiadając się za liberalizacją prawa aborcyjnego.

Decyzje wewnętrzne kierownictwa Platformy Obywatelskiej wywołały liczne komentarze, a do sytuacji postanowił odnieść się m.in. Dominik Tarczyński. „PO to nic więcej jak awantury, wyrzucanie posłów i nieudolność. Koalicja 276 w praktyce” – napisał europoseł na Twitterze. To nie był jednak jedyny tweet, który polityk zamieścił w piątkowy wieczór. „Wygląda na to, że Borys Budka nie trzyma ciśnienia przed jutrem” – komentował w kolejnym poście, do którego dołączył GIF-a.

Nowy Polski Ład – kiedy prezentacja?

Przypomnijmy – w sobotę 15 maja Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić Polski Ład, znany powszechnie jako Nowy Ład. Prezentacja kompleksowego programu działań rządu na dalszą część kadencji rozpocznie się o godz. 10:00. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia we „Wprost”.

