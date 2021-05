Jarosław Kaczyński: Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia

W sobotę 15 maja Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój program Nowy Ład, choć od tego dnia przedstawiciele tej formacji zaczęli mówić o nim wyłącznie Polski Ład.

– Ktoś zapyta: Dlaczego dzisiaj? Dlaczego teraz? Otóż, wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście, nie jesteśmy tego pewni i ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dogaszenia pandemii, jeśli ona będzie dalej się szerzyć (...), to wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu – mówił na prezentacji prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński.

Polski Ład PiS. Jarosław Kaczyński o dwóch powodach jego powstania

W dalszej części wystąpienia prezes PiS tłumaczył, skąd nazwa „Polskiego Ładu”. Wskazał, że są dwa powody: pierwszy to głębokie przekonanie Polaków, że „należy im się takie życie jak w krajach na Zachodzie”. Drugi natomiast Jarosław Kaczyński opisał tak: – „Polski Ład” jest oparty o polskie wartości. My zawsze prowadziliśmy naszą politykę w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, o solidarność, Polska sprawiedliwa, równych szans – to był nasz cel.

– Polski Ład, który ma zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze coś więcej, coś trudniejszego: polskie marzenia – mówił.