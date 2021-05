Kaczyński zapowiada zmiany w nauczaniu historii. „Polska musi być Polską”

W sobotę o godz. 10:00 rozpoczęła się prezentacja Polskiego Ładu. Jako pierwszy wystąpił lider Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński część swojego przemówienia poświęcił zapowiadanym zmianom, które dotyczą nauczania historii.

Będziemy wprowadzali w szkołach, szczególnie średnich, naukę historii dwoma nurtami – powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będą przeznaczone 2-3 godziny, może nawet więcej godzin w tygodniu zajęć – powiedział polityk.

Jarosław Kaczyński: Ogromna zmiana



– Krótko mówiąc: ogromna zmiana. Będziemy wprowadzali programy, które pozwolą młodzieży szkolnej zapoznawać się z Polską i lokalnie, to będzie jakby jeden program, i w skali ogólnopolskiej. Chodzi o to, aby młodzi ludzie Polskę poznawali, a co za tym idzie poznawali jej historię, jej kulturę, by się z nią wiązali – kontynuował wystąpienie Jarosław Kaczyński. – Dzisiaj bywa z tym różnie. Musimy to zmienić i można to zmienić. Polska musi być Polską. Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym, krajem, który idzie do przodu – zakończył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

