Polski Ład. Przedstawiamy najważniejsze założenia

W sobotę 15 maja o godz. 10:00 rozpoczęła się prezentacja Polskiego Ładu. W pięciu głównych fundamentach znalazły się:

7 proc. PKB na zdrowie,



obniżka podatków dla 18 mln Polaków,



inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy,

mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności,

emerytura bez podatku do 2500 zł.

Polski Ład. Zmiany w służbie zdrowia

– Chcemy, by w 2023 roku osiągnąć 6 proc. PKB (nakładów na służbę zdrowia – red.), to będzie przeszło 150, a nawet 160 miliardów złotych. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7 proc., to już będzie około 200 miliardów, potężna suma – powiedział Jarosław Kaczyński. Oprócz zwiększenia wydatków na służbę zdrowia liderzy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli również wprowadzenie programu badań profilaktycznych dla osób w wieku 40+ oraz zniesienie limitów u specjalistów.

Nowy Ład. „Uczciwa praca – godna płaca”

W ramach Polskiego Ładu politycy zapowiadają także obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (kwota wolna na europejskim poziomie) oraz likwidację luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Politycy na konferencji prasowej mówili również o uldze w PIT na powrót z emigracji.

Nowy Ład. „Rodzina i dom w centrum życia”

W kolejnym filarze znalazły się propozycje, które mają sprawić, że rodzina i dom będą „w centrum życia”. Wśród zapowiedzi są: mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70m2 bez formalności, większa elastyczność pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych oraz powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych.

Nowy instrument finansowy dla rodzin. Chodzi o 12 tys. zł

Podczas konferencji prasowej padła również obietnica wprowadzenia dodatkowego instrumentu finansowego dla rodzin. „To w sumie 12 000 zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia” – czytamy na udostępnionej grafice.

Pełne informacje na temat Nowego Ładu są dostępne na stronie internetowej programu.

