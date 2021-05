Czarzasty kontra Morawska-Stanecka. „Uwspólnimy poglądy na temat treści tej rozmowy”

Kilka dni temu „Wprost” informował, że wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka odebrała nieprzyjemny telefon od lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Jak ujawnił znajomy senator Morawskiej-Staneckiej, Czarzasty miał powiedzieć, że „odstrzeli” wicemarszałek, ponieważ w wypowiedziach dla mediów pokazuje, że się z nim nie zgadza.

Konrad Piasecki w programie „Kawa na ławę” zapytał Włodzimierza Czarzastego, czy wypowiedział te słowa. – Podobno w tym tygodniu ma nastąpić spotkanie między mną a Gabrielą Morawską-Stanecką, notabene bardzo dobrą marszałkinią, w celu uwspólnienia poglądów na treść tej rozmowy. Spotkamy się, uwspólnimy poglądy na temat treści tej rozmowy – rozpoczął wypowiedź polityk, nawiązując do treści oświadczenia, które opublikowała Lewica.

W ogóle nie mam w zwyczaju używać agresywnego języka. Nie używam tego języka, w związku z tym jeszcze raz mówię, że w tym tygodniu ma nastąpić spotkanie na temat uwspólnienia poglądów na treść tej rozmowy – powtórzył po raz kolejny..

Spięcie na linii Czarzasty-Morawska-Stanecka

W dalszej części programu Włodzimierz Czarzasty utrzymywał przybraną taktykę i nie odpowiedział wprost, czy użył w stosunku do Morawskiej-Staneckiej wspomnianego określenia. – Jak formacja się zajmuje sobą, to zwykle traci w sondażach. Sprawy formacyjne i sprawy prywatnych rozmów zostają w formacji i wśród tych osób, które to prowadzą. Ustalę z panią Stanecką, a pani Stanecka ze mną, jak przebiegała ta rozmowa i będziemy mieli, myślę, wspólny pogląd w tej sprawie – powiedział polityk.

Czytaj też:

Przyspieszenie szczepień i ważna informacja dla ozdrowieńców. Dworczyk o szczegółach