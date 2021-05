Medialna „rozmowa” Czarzastego i Morawskiej-Staneckiej. „Mleko się wylało”

Kilka dni temu „Wprost” informował, że wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka odebrała nieprzyjemny telefon od lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Jak ujawnił znajomy senator Morawskiej-Staneckiej, Czarzasty miał powiedzieć, że „odstrzeli” wicemarszałek, ponieważ w wypowiedziach dla mediów pokazuje, że się z nim nie zgadza.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Kłopoty Czarzastego. „Mamy dość chamskich zachowań, nie ma szacunku do kobiet”

Włodzimierz Czarzasty na antenie TVN24 był pytany, czy wypowiedział przytoczone słowa. – W ogóle nie mam w zwyczaju używać agresywnego języka. Nie używam tego języka, w związku z tym jeszcze raz mówię, że w tym tygodniu ma nastąpić spotkanie na temat uwspólnienia poglądów na treść tej rozmowy – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w programie „Kawa na ławę”.



Do słów polityka Gabriela Morawska-Stanecka odniosła się kilka godzin później na antenie tego samego nadawcy. – To wcale nie jest śmieszne. Ja się również dowiedziałam o tym (o spotkaniu – red.) z „Kawy na ławę” – powiedziała.