Radosław Fogiel o Nowym Ładzie: Posłowie będą w grupie, której zmiany nie dotykają

Od soboty nie milkną echa ogłoszonego przez PiS Nowego Ładu. O sprawę był również pytany gość Rozmowy Piaseckiego w TVN24 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Dopytywany, kto zapłaci za obietnice złożone przez rząd, podzielił się swoimi wyliczeniami. – Krocząco zwiększający się wzrost kosztów uzyskania przychodu sprawi, że osoby do 10 tys. brutto na umowę o pracę będą tak naprawdę chronione – stwierdził. Pytany, czy jako polityk, znajdzie się w tej grupie, dodał, że „z tego, co wie, posłowie będą w grupie, której zmiany nie dotykają”.

Kto więc zapłaci? – nie poddawał się Piasecki. – Przedsiębiorcy? – dopytywał. – Jednoosobowe działalności gospodarcze będą płacić nieco więcej. Niektóre działalności równie dobrze mogłyby być umowami o pracę – odpowiedział w końcu Fogiel.

Jak dodał, sytuacja wymaga takich działań, choćby w kontekście konieczności zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. – System zdrowotny jest systemem solidarnościowym. Jeśli chcemy mieć lepsze leczenie, to musimy więcej wpłacać. Służby zdrowia nie rozwinie się samymi oklaskami na balkonie – dodał.

Spięcie podczas wywiadu. „Myli pan wskaźniki”, „to pan myli”

Prowadzący pytał również, czy suma wydatków zrównoważy sumę wpływów do budżetu. – Cała reforma nie jest in plus ani neutralna, budżet państwa będzie dokładał – nie krył wicerzecznik partii rządzącej. – Bazujecie na nadziei, że będzie wzrost gospodarczy – podsumował redaktor.

– Zapowiedzieliście Polski Ład, a nie rozliczyliście się z obietnic sprzed pięciu lat. – 100 tys. mieszkań nie udało się wybudować, zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego leży... – wyliczał Konrad Piasecki. – Chwila, chwila, dochód gospodarstw wcale nie leży – odpowiadał Fogiel.

– Przeciętny dochód gospodarstwa domowego miał zostać zwiększony do 77-80 proc. średniej UE do 2020 roku, a jest 40 proc. – argumentował prowadzący. – Myli pan wskaźniki. Mówimy o 77-80 proc. PKB per capita (na osobę) – odcinał się Fogiel. – To pan myli wskaźniki. – dodał Piasecki, przechodząc jednak do innego tematu.

Polski Ład. Najważniejsze założenia:

7 proc. PKB na zdrowie,

500 tys. nowych miejsc pracy i nowe formy zatrudniania,

likwidacja luki płacowej między kobietami a mężczyznami,

kwota wolna od podatku do 30 tys. zł

nowy instrument finansowy dla rodziców (12 tys. zł na każde kolejne dziecko),

emerytura bez podatku do 2500 zł,

ulgi podatkowe dla wracających do kraju,

mieszkanie bez wkładu własnego (z ograniczeniami) i dom 70 m2 bez formalności,

zapowiedź ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym.

