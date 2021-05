Poranne rozmowy w mediach zdominował temat Polskiego Ładu, ogłoszonego w sobotę przez PiS. Wśród głównych założeń znalazły się m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czy podniesienie nakładów na służbę zdrowia, a także dodatki z tytułu większej liczby urodzeń. – Większe obciążenia będą dotykały przede wszystkim jednoosobowych działalności gospodarczych – podsumował w programie Gość Radia Zet lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

– Zastanawiam się m.in. nad taką kwestią – skoro podniesienie PKB na służbę zdrowia ma się dokonać za kilka lat, a oni już teraz będą ściągać te pieniądze ze składek, to co oni będą robić z tymi środkami w tym czasie? – mówił. Zdaniem Szymona Hołowni, zmiany negatywnie odczują także budżety samorządów. To, jak twierdzi spowoduje, że lokalne inwestycje, czy dostępność żłobków lub połączeń komunikacyjnych będzie redukowana.

Szymon Hołownia: Jest wiele osób, których kobra Kaczyński nie zaczaruje

– Ten program oznacza większą deweloperkę, pakowanie się w kredyty. Rozwiązaniem dla mieszkalnictwa jest moim zdaniem promowanie mieszkań na wynajem, a nie własnego kąta za wszelką cenę. Mieszkalnictwo wspomagane – np. dla seniorów. Nie chodzi o to, żeby nikt nie miał mieszkania, ale też powinna być większa dywersyfikacja (różnicowanie) – dodał.

Lider Polski 2050 dopytywany, czy dzięki propozycjom ogłoszonym w sobotę, PiS ma w kieszeni zwycięstwo wyborcze, Hołownia miał jednak więcej nadziei. – Ja się odcinam od takiego myślenia, że PiS przyszedł, porozdawał i już pozamiatane. W Polsce jest wystarczająca liczba ludzi, którzy im nie wierzą. Jest wiele osób, których kobra Kaczyński nie zaczaruje – skomentował.

Dopytywany, jak sam zamierza dotrwać do wyborów będąc pozaparlamentarną opozycją, uznał, że jedynym sposobem jest „jeszcze więcej działać”. Pytany, jakie środki pozyskuje z wpłat darczyńców stwierdził, że to kwoty powyżej 400 tys. zł miesięcznie.

