Odszedł z klubu PiS. Krytykuje nowy program Prawa i Sprawiedliwości

Andrzej Sośnierz pod koniec kwietnia odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Polityk tłumaczył, że nie chciał firmować sposobu uprawiania polityki przez PiS. Wśród powodów wymienił m.in. walkę z koronawirusem, szukanie haków, czy zawłaszczenie mediów. Poseł Porozumienia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” uderzył też w Jarosława Gowina. Przypomniał, że lider partii obiecywał odejść z rządu, jeśli zostaną podniesione składni dla przedsiębiorców.

Andrzej Sośnierz krytykuje nowy program PiS

Polityk skrytykował również najnowszy program Prawa i Sprawiedliwości – Nowy Ład. Według Sośnierza postulaty przedstawione w programie są „groźne dla Polski”. Poseł Porozumienia dodaje, że Nowy Ład „wzbudza nadzieje”, które nie zostaną spełnione. Propozycje mają „zajechać bardzo słabą polską klasę średnią” i uderzyć w drobnych przedsiębiorców.

– Próba naśladowania życia na wyższym poziomie bez wskazania skąd wziąć pieniądze to droga donikąd – podkreśla Sośnierz. Poseł Porozumienia zwraca uwagę na brak zapisów „o tych, którzy wyprowadzają kapitał za granicę”. – To polityka destrukcyjna. Na Zachodzie dobrobyt pochodził z pracy i silnej gospodarki. U nas będzie pochodził z kredytów i ograbienia zamożniejszych – podkreślił Sośnierz. Polityk skomentował, że „PiS jest partią socjalistyczną”.

Nowy Ład. Najważniejsze punkty

Nowy Ład ma opierać się na pięciu głównych filarach. Na służbę zdrowia zostanie przeznaczonych 7 proc. PKB. Sprawiedliwy system podatkowy ma oznaczać obniżki podatków dla 18 mln Polaków. Kolejny punkt to emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku i lepsze życie dla seniorów. Następny filar to mieszkania bez wkładu własnego i domu do 70 m kw. bez formalności. Inwestycje mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy.

