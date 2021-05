Poparcie dla partii politycznych. PiS ma powody do zadowolenia

W maju niewiele zmienił się układ sił na polskiej scenie politycznej – wynika z najnowszego sondażu poparcia partii i bloków politycznych CBOS-u. Powody do zadowolenia ma Prawo i Sprawiedliwość, które znalazło się na czele badania z wynikiem 32,8 proc. To wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do sondażu z poprzedniego miesiąca.

Największe poparcie wśród partii opozycyjnych notuje Polska 2050, która umacnia swoją pozycję. Ugrupowanie Szymona Hołowni zyskało miesiąc do miesiąca 1,5 p.p i popiera je 17,1 proc. badanych. Największą zmianą w sondażu jest spadek poparcia Koalicji Obywatelskiej, która zarejestrowała swój najgorszy wynik w historii. 11 proc. poparcia to spadek o 3,2 p.p. w porównaniu do kwietnia.

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. Pięć ugrupowań w Sejmie

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwie partie. Konfederacja zwiększyła swoje poparcie o 1,2 p.p. z 4,9 proc. do 6,1 proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica, która według sondażu cieszy się poparciem na poziomie 5,5 proc., co oznacza wzrost o 0,4 p.p.

Sondaż CBOS został przeprowadzony na w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie dorosłych mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 6 do 16 maja 2021 r. na próbie 1163 osób metodami CAPI, CATI oraz CAWI. W każdym przypadku ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.



