Ustawy z Polskiego Ładu wejdą w życie już 1 lipca? Niedzielski o priorytetach

Mateusz Morawiecki podkreślił, że spośród propozycji zaprezentowanych w Polskim Ładzie priorytetowe będą te, związane ze służbą zdrowia. Adam Niedzielski, wtórując premierowi zaznaczył, że ma przygotowany cały pakiet, a prace są bardzo zaawansowane. Minister zdrowia powiedział w rozmowie na antenie Radia Zet, że część projektów była przygotowana już wcześniej.

Adam Niedzielski o programach dotyczących służby zdrowia w Nowym Ładzie

Polityk podkreślił, że na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów jego resort zajmie się profilaktyką osób powyżej 40. roku życia oraz zniesieniem limitów w dostępie do specjalistów. Niedzielski podkreślił, że część projektów jest już gotowa i jeśli rząd je zaakceptuje, to kolejnym etapem będą tygodniowe konsultacje społeczne. Minister zdrowia przewiduje, że przepisy mogą wejść w życie do 1 lipca.

W tym samym czasie ma się także pojawić ustawa o jakości usług medycznych. Polega ona na tym, że pacjenci samo będą mogli decydować o tym, gdzie będą mogli się leczyć i wykonywać zabiegi na podstawie ogólnodostępnych raportów. Polityk zaznaczył, że to rozwiązanie funkcjonuje już w onkologii. W przyszłości raporty mają być również informacje o świadczeniach niepożądanych.

Minister Zdrowia o Funduszu Modernizacji Szpitali: Bogactwo nikogo nie boli

Niedzielski powiedział również, że w ramach Polskiego Ładu powstanie Agencja Rozwoju Szpitali. Według ministra istnieje deficyt kompetencyjny jeśli chodzi o zarządzanie sektorem zdrowia i sprawowanie funkcji właścicielskich. Polityk wyjaśniał, że Fundusz Modernizacji Szpitali ma różnić się w porównaniu do Funduszu Zdrowia zwiększeniem nakładów. – Bogactwo nikogo nie boli, bo to więcej środków na system opieki zdrowotnej – podsumował.

