Radosław Fogiel: Borys Budka idzie drogą Lecha Wałęsy

Tematem wtorkowej rozmowy w Jedynce Polskiego Radia był zaproponowany w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość Polski Ład. Rozmowa szybko jednak przeszła do wątku Platformy Obywatelskiej, która zdaniem wicerzecznika PiS nieustannie dyskutuje o przyspieszonych wyborach, co jest według niego „krzykiem karpia o szybsze święta”.

Radosław Fogiel: Platforma Obywatelska jest opętana nienawiścią do PiS

Radosław Fogiel niechętnie mówił o konfliktach w Porozumieniu, a także nie chciał ujawnić szczegółowej daty planowanego przez swoją partię kongresu. Często wracał jednak do kwestii kondycji Platformy Obywatelskiej, podkreślając, że „ostatnie wydarzenia aż człowieka zawstydzają”.

– Platforma Obywatelska jest opętana nienawiścią do PiS – orzekł. – Mam wrażenie, że Borys Budka idzie drogą Lecha Wałęsy, najwyraźniej obrał go sobie jako mentora i tak, jak kiedyś Lech Wałęsa mówił, że stłucz pan termometr, to nie będziesz miał gorączki, tak Borys Budka postanowił zareagować na kryzys w Platformie wyrzucaniem krytykujących go polityków – dodał.

