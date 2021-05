Kogo Kaczyński widzi jako swojego następcę? „Jasno świeci gwiazda…”

W lipcu 2021 roku ma odbyć się kongres Prawa i Sprawiedliwości, który był przekładany ze względu na zagrożenie epidemiczne wywołane przez pandemię koronawirusa. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że po raz kolejny będzie kandydował na stanowisko szefa ugrupowania.

Kogo Kaczyński widzi jako swojego następcę?

Lider PiS na antenie Polskiego Radia został zapytany, czy wytypował już swojego następcę. Polityk zaznaczył, że nie ma swojego faworyta, a także nie sądzi, że odchodzący lider powinien wskazywać wprost swojego następcę, bo to może go „obciążyć”. Zaznaczył, że jeżeli zdecyduje się na to w przyszłości, to będzie „pod tym względem dyskretny”.

„Jasno świeci gwiazda naszego premiera”

– Na pewno na horyzoncie naszej partii, polityki polskiej i europejskiej, jasno świeci gwiazda naszego premiera – powiedział Jarosław Kaczyński. Jednocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości otwartym pozostawił pytanie, czy „bardzo sprawny, pracowity premier będzie jednocześnie dobrym szefem partii, w której jest od niedawna". Lider PiS zaznaczył, że w dużej mierze odpowiedź na to pytanie będzie zależała od umiejętności samego premiera.

