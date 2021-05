„Pan z żoną też tak rozmawia?”. Dworczyk zmierzył się z nietypowym pytaniem

Czy Zjednoczona Prawica oficjalnie powiększy się o kolejnego koalicjanta? – Prezes PiS, prezentując Polski Ład, mówił, że są miejsca na kolejne podpisy. Oczywiście prezes szczegółów nie podał, ja też ich nie znam – powiedział Michał Dworczyk w „Porannej rozmowie” RMF FM. – Nie jest żadną tajemnicą, że w polityce cały czas toczą się rozmowy o współpracy. Przynajmniej nasza partia stoi na takim stanowisku, że z każdym środowiskiem, które jest otwarte na dyskusję o sprawach programowych, warto rozmawiać – kontynuował polityk.

Na uwagę prowadzącego, że wejście środowiska związanego z Adamem Bielanem w skład Zjednoczonej Prawicy, mogłoby spowodować niezadowolenie Jarosława Gowina, Michał Dworczyk odpowiedział, że nie zna ustaleń, ponieważ nie jest w ścisłym kierownictwie partii. – Wielokrotnie w dialogu wypracowywaliśmy… – kontynuował wypowiedź szef KPRM.

Mazurek: Słabo mi się robi

– Niech pan przestanie do mnie tak mówić, bo po prostu słabo mi się robi… – powiedział Robert Mazurek. – Pan z żoną też tak rozmawia? Jak się pan pokłóci, nie daj Boże z żoną, to też pan mówi: „wielokrotnie w dialogu wypracowywaliśmy wspólne stanowisko”? – zapytał dziennikarz. – Powiem inaczej: wielokrotnie potrafiliśmy się dogadać, porozumieć, nawet jeżeli były poważne różnice zdań, udawało nam się to przełamać – powiedział Michał Dworczyk.

Szczepienia w Polsce

Z danych przekazanych we wtorek 18 maja przez Centrum Informacyjne Rządu wynika, że dotychczas wykonano ponad 16 mln szczepień w kraju. Dotychczas w pełni zaszczepionych jest ponad 4,6 mln (zaszczepieni preparatem Johnson&Johnson oraz dwiema dawkami innych preparatów).

Michał Dworczyk na antenie RMF FM poinformował, że „zarejestrowało się na szczepienie lub zaszczepiło pierwszą dawką ok. 48 proc. pełnoletnich Polaków”. Szef KPRM został zapytany, czy Polska zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązku szczepień. – Nie ma na razie takich dyskusji nigdzie w Europie. WHO również nie zaleca wprowadzenia obowiązkowych szczepień – powiedział Michał Dworczyk.

