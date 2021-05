Dopłaty do kredytu mieszkaniowego nie dla wszystkich rodziców. Morawiecki o szczegółach

W sobotę 15 maja obóz rządzący zaprezentował założenia i filary Polskiego Ładu, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią. Jednym z zapisów we wspomnianym dokumencie jest „Mieszkanie bez wkładu własnego”. „Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny)” – czytamy na oficjalnej stronie programu.

„Łącznie z programu »Mieszkanie bez wkładu własnego« będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Instrument skierujemy do osób od 20. do 40. roku życia. Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. PLN w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. PLN – trzeciego, 20 tys. PLN – każdego kolejnego” – podano dalej.

Sesja Q&A z premierem Morawieckim. Padło pytanie o dopłaty do kredytu

Kilka dni temu o dopłaty do spłat kredytu został zapytany Mateusz Morawicki podczas sesji Q&A na Facebooku. – Czy dopłaty do spłaty kredytu będą należeć się osobom, które zaciągną kredyt, gdy już posiadają dzieci, czy również takie dopłaty będą się należały przyszłym rodzicom dwójki i więcej dzieci? – zapytał jeden z internautów.

– Takie dopłaty będą się należały przyszłym rodzicom w sensie: jeżeli się pojawi dziecko drugie lub trzecie, lub kolejne, to tak – takie dopłaty będą się należały – rozpoczął Mateusz Morawiecki. – Jeżeli już dzisiaj się te dzieci pojawiły… to szanowni państwo w jakimś momencie musieliśmy zacząć ten program. Nie możemy odnosić tego programu do kogoś, kto już jest w danym stanie, ponieważ wobec tych osób stosujemy wszystkie inne polityki, jak chociażby 500+ czy 300+ albo wiele innych ulg, które zastosowaliśmy wobec tych osób. Również dla tych, którzy nie skończyli jeszcze 26 roku życia, utrzymujemy zerową stawkę PIT, a dla tych, którzy przekroczyli ten wiek, mamy kwotę wolną, dość wysoką, jedną z najwyższych w Europie – powiedział premier.

Tutaj tym punktem startu jest data przyjęcia ustawy i przyjęcia całego tego schematu regulacyjnego, o którym w sobotę mówiliśmy, przedstawiając Polski Ład – podsumował wypowiedź Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Dworczyk: Szpital Narodowy w Warszawie zostanie zamknięty