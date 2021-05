Żukowska oburzona materiałem „Faktów” o Morawieckim. „TVN postanowiło zrównać poziomem do TVP”

W „Faktach” TVN 19 maja zaprezentowano widzom materiał na temat narracji polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat osób zamożnych w Polsce, która pojawiła się po ogłoszeniu Polskiego Ładu. Odtworzono wypowiedzi wicepremiera, prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który mówił w Polskim Radio, że „bogaci mają szeroką gamę wsparcia w sferze politycznej, medialnej”. – No ktoś musi bronić tych innych, a także tych średnich, którym się coś udało, a którzy nie budują sobie pałaców i nie pływają jachtami – podsumował prezes PiS.

– Skoro prezes PiS-u wywołał temat jachtów, to i tak można zobrazować oszczędności Mateusza Morawieckiego – odczytał lektor, a widzom wyświetlono nagranie z.. jachtem. – Ma (premier – red.) pieniądze, które starczyłyby na taki jacht motorowy (...) i jeszcze zostałby mu prawie milion – usłyszeli widzowie, a „Fakty” podkreśliły, że Morawiecki ma blisko 4,9 mln zł oszczędności i nieruchomości warte około 6,6 mln zł. Przypomniano też, że Mateusz Morawiecki dwa razy przepisywał część majątku na żonę.

Przypomniano też wypowiedź premiera z wywiadu z „Wprost”. – A przecież ci wszyscy bogaci ludzie gdzieś mieszkają – i nie mieszkają na wyspach Bahama czy w Luksemburgu, tylko w Polsce. Korzystają z naszych dróg, chodników, szkół, służby zdrowia, czyli z infrastruktury budowanej przez całe społeczeństwo i często jest tak, że nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków. To nieuczciwe – mówił szef rządu.

Żukowska oburzona materiałem TVN o Morawiecki. „Postanowili zrównać poziomem do TVP Info”

Na takie przedstawienie sytuacji premiera zdecydowanie zareagowała posłanka SLD/Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, która skrytykowała „Fakty”, pisząc:

„Tymczasem TVN postanowiło zrównać poziomem do TVP Info i w materiale prezentuje film z luksusowym jachtem z garażem na ponton. »To jest jacht, który Mateusz Morawiecki MÓGŁBY MIEĆ ze swoich oszczędności«. Już lepiej było zrobić materiał o tym, ile mógłby kupić za to działek kokainy”.

