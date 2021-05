Donald Tusk zaangażuje się w polską politykę? „Prowadzi szeroko zakrojone rozmowy”

Joanna Kluzik-Rostkowska na antenie Radia Zet została zapytana, czy Donald Tusk rozważa powrót do krajowej polityki. – Mogę powiedzieć tyle, że Donald Tusk interesuje się sytuacją w Polsce, w Platformie Obywatelskiej i prowadzi szeroko zakrojone rozmowy – on i jego najbliższe otoczenie. Proszę Donalda Tuska pytać, jaki użytek będzie chciał zrobić z tego wszystkiego, czego się dowiedział – powiedziała polityk KO.

Donald Tusk powróci do polskiej polityki?

– Nie mam żadnych wątpliwości, że jako człowiek, który PO budował, ja pamiętam ten czas kiedy ta partia powstawała, jeszcze wtedy byłam dziennikarką, bardzo mocno to obserwowałam… więc na pewno jest to dla niego ważne, co się w tej chwili dzieje – kontynuowała. – Byłabym zadowolona, gdyby on tutaj chciał się jakoś w to wszystko włączyć – dodała polityk i podkreśliła, że ostateczna decyzja należy do byłego premiera. Jednocześnie Kluzik-Rostkowska zaznaczyła, że „nie ma żadnych wątpliwości, że przez środowisko Platformy Obywatelskiej (Donald Tusk – red.) byłby przyjęty bardzo dobrze”.

