Będzie nowy przedmiot w szkole? Rzymkowski zapowiada

Najprawdopodobniej od 1 września 2022 roku w szkołach średnich zafunkcjonuje obok dotychczasowej historii, nowy odrębny przedmiot: historia Polski XX i XXI wieku – zapowiedział Tomasz Rzymkowski w Poranku Rozgłośni Katolickich „Siódma-Dziewiąta”. – Musimy się do tego po prostu dobrze przygotować, żeby nikt nie stawiał nam zarzutów, że program przygotowany jest na chybcika, nauczyciele nie są przygotowani – stwierdził wiceminister edukacji.

Kaczyński: Polska musi być Polską

Sygnały dotyczące tego, że do nauczania historii mogą zostać wprowadzone zmiany, pojawiły się już w miniony weekend, kiedy to liderzy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali założenia Polskiego Ładu, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią. – Będziemy wprowadzali programy, które pozwolą młodzieży szkolnej zapoznawać się z Polską i lokalnie, to będzie jakby jeden program, i w skali ogólnopolskiej. Chodzi o to, aby młodzi ludzie Polskę poznawali, a co za tym idzie poznawali jej historię, jej kulturę, by się z nią wiązali – powiedział wówczas Jarosław Kaczyński.

– Dzisiaj bywa z tym różnie. Musimy to zmienić i można to zmienić. Polska musi być Polską. Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym, krajem, który idzie do przodu – zakończył wystąpienie prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Donald Tusk zaangażuje się w polską politykę? „Prowadzi szeroko zakrojone rozmowy”