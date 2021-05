Zandberg o Platformie: Jej politycy myślą, że są hegemonem. To się skończyło, to partia 10-procentowa

Adrian Zandberg, jeden z liderów Lewicy, poseł z Razem, w rozmowie z Gazeta.pl zaapelował do wszystkich, którzy sugerują Lewicy współpracę z PiS, by „ochłonęli”. Takie sugestie pojawiały się po tym, jak Lewica głosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie Funduszu Odbudowy, jednak według Zandberga takie przedstawianie sprawy jest błędne.

– W sprawie Funduszu Odbudowy PiS zastawiło pułapkę na partie opozycyjne. Lewica wykazała się rozsądkiem i, w przeciwieństwie do innych, nie dała się w tę pułapkę złapać. Platforma radośnie wskoczyła w sidła, a teraz siedzi tam od dwóch tygodni z przytrzaśniętą nogą i krzyczy ze środka, że kto nie wpadł razem z nimi, ten jest zdrajcą – mówił Gazeta.pl Zandberg.

Polityk zapewniał przy tym, że nigdy nie miał złudzeń i nie wierzył w wizję powstania rządu technicznego we współpracy z Jarosławem Gowinem. – Lewica nie będzie budować rządu ani z Ziobrą, ani z Gowinem, ani z Kaczyńskim. Chcemy zmiany, a drogą do zmiany są wybory – powiedział, dodając, że opowiadanie podobnych rzeczy to w zasadzie „bajki” i efekt marzeń niektórych polityków, że szef Porozumienia dokona wolty.

Zandberg: Platforma wciąż myśli, że jest hegemonem, a to partia 10-procentowa

W wywiadzie Łukasza Rogojsza wiele razy powracał temat napięć między Lewicą a Koalicją Obywatelską, zwłaszcza ze strony liderów PO padały mocne słowa, Borys Budka mówił o przedstawicielach lewicy jako „czerwonym ekstremizmie”. – Nie namówi mnie pan na odwzajemnianie się Trzaskowskiemu czy Budce pięknym za nadobne. Zachęcam ich natomiast, żeby ochłonęli – odparł Zandberg.

Poseł Razem (w Sejmie jak inne partie, SLD/Nowa Lewica i Wiosna, jest zrzeszona w klubie Lewicy) pozwolił sobie jednak na podsumowanie aktualnej sytuacji Platformy Obywatelskiej.

– Politycy PO wciąż myślą, że są hegemonem, że to oni rządzą, rozdają karty, a inni mają ich słuchać. A to się skończyło. Dzisiaj Platforma to partia 10-procentowa. Jedna z wielu partii, które są w opozycji do rządu Zjednoczonej Prawicy. Czas się z tym pogodzić – wskazał Zandberg w rozmowie z Gazeta.pl.

W innym wątku wywiadu Adrian Zandberg skomentował liczne krytyczne komentarze, nie tylko ze strony polityków, ale też mediów, pod adresem Lewicy. – Mamy teraz festiwal opluwania Lewicy. Swoją drogą, na razie nie zaszkodził on nam, tylko opluwającym. A jeśli komukolwiek ta agresja i furiackie ataki na Lewicę pomagają, to wyłącznie rządzącej prawicy – ocenił.

