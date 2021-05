Rząd drugi raz otwiera bramy piekła. Klasa średnia mówi: Dość!

Pierwsze otwarcie bram piekieł przez partię władzy nastąpiło wtedy, gdy przejął władzę. Stratedzy prawicy uznali, że tym, co ma przynieść poparcie, jest wojna kulturowa, której przedmiotem była/jest aborcja czy osoby LGBT. To podział wedle logiki kulturowej. Dziś partia władzy, ogłaszając Nowy Ład, po raz drugi otwiera bramy piekła. Tym razem polaryzując ludzi wedle logiki klasowej: biedni kontra bogaci. PiS na ławie oskarżonych sadowi polską klasę średnią, ogłaszając, że są to ludzi egoistyczni i skąpi. Dlatego teraz rząd sięgnie do kieszeni klasy średniej, by w ten sposób oddać część pobranych w podatkach pieniędzy klasie ubogiej.

Można zaryzykować stwierdzenie, że rząd jawi się jak Janosik, kochany przez nas bohater zbiorowej wyobraźni, który zabiera bogatym, by oddać ubogim.

Tyle że klasa średnia: przedsiębiorcy, samozatrudnieni, profesjonaliści, zawody kreatywne, część budżetówki… – zakrzyknęła z oburzenia.