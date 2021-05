Uczelnia przy Ministerstwie Sprawiedliwości ma się promować dzięki Episkopatowi

Wirtualna Polska informuje o porozumieniu Ministerstwa Sprawiedliwości z Episkopatem ws. promowania uczelni powołanej przez Zbigniewa Ziobro – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski miał o to zabiegać w Episkopacie. Zaznaczał, że uczelnia ma promować chrześcijańskie wartości.

Po uzgodnieniu porozumienia rektor publicznej uczelni gen. Marcin Strzelec wysłał list do proboszczów. Zachęcał w nim, aby parafie promowały prawo na tej uczelni poprzez wywieszanie informacji w gablotach oraz zamieszczanie ich na swoich stronach i w mediach społecznościowych. Rektor tłumaczy, że to oszczędność publicznych pieniędzy i szansa na szybkie dotarcie do zainteresowanych.

Szczegóły promocji uczelni przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że wspiera działania promocyjne, bo „studia są prestiżowe i bezpłatne”. Konferencja Episkopatu Polski zaznacza, że współpraca ma charakter grzecznościowy i żadna umowa nie została zawarta. Dodaje, że Kościół katolicki wspiera wiele inicjatyw, w tym te związane z edukacją i szkolnictwem.

Oferta ws. uczelni przy Ministerstwie Sprawiedliwości została również rozesłana m.in. do szkół ponadpodstawowych, ochotniczych straży pożarnych czy klubów sportowych. Absolwenci uczelni mają być zapleczem resortu sprawiedliwości i innych instytucji centralnych. Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaznaczył, że Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zajmować się rządzeniem, a nie szkolnictwem wyższym.

