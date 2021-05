Antoni Macierewicz o decyzji TSUE ws. Turowa. „Prowokacja i świadome szkodzenie Polsce”

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał skargę Czech ws. przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego z kopalni Turów. Polska wydała koncesję na wydobycie kopalni do 2044, ale według TSUE decyzja zapadła bez uwzględnienia oceny wpływu na środowisko. W związku z rozstrzygnięciem Polska powinna wstrzymać wydobycie węgla w kopalni Turów.

Były szef MON komentuję decyzję TSUE ws. kopalni Turów

Decyzję TSUE skomentował na antenie Polskiego Radia 24 Antoni Macierewicz, który ocenił, że „orzeczenie jest prowokacją i świadomie szkodzi naszemu krajowi”. – Nie sądzę, aby decyzja miała być przez nas respektowana. To niedopuszczalne, aby ktoś spoza Polski decydował o bezpieczeństwie milionów Polaków – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem byłego szefa MON Polski nie stać, aby podporządkowywać się „szkodliwym dla naszego kraju, obywateli i gospodarki decyzjom”. Macierewicz podkreślał, że Konstytucja, TK, rząd i parlament mają pierwszeństwo przed wyrokami unijnych instytucji.

Antoni Macierewicz krytykuje Różę Thun

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do słów Róży Thun. Była europosłanka PO została skrytykowana za gratulacje w stronę sędzi, która podjęła decyzję ws. Turowa. – To działanie antypolskie. Z podobnymi postawami mieliśmy do czynienia w XVIII wieku. To niedopuszczalne – podsumował Macierewicz.

