Czy powrót Donalda Tuska uratowałby PO? Sondaż „Wprost” przynosi zaskakujące wyniki

Słabe sondaże, w których KO ustępuje miejsca ugrupowaniu Polska 2050 Szymona Hołowni, tarcia wewnętrzne, list niezadowolonych z sytuacji w partii parlamentarzystów, wreszcie głośne odejścia posłów takich jak Paweł Zalewski, Róża Thun czy Ireneusz Raś. Nie ulega wątpliwości, że Platforma Obywatelska pod przywództwem Borysa Budki przeżywa trudne chwile. „Wprost” informował nawet o spotkaniu czwórki polityków, którzy mieli rozmawiać o założeniu nowej partii na gruzach PO.

W dywagacjach o przyszłości Platformy zawsze powraca jak mantra hasło o powrocie do sterów byłego premiera i wieloletniego przewodniczącego Platformy Donalda Tuska. Czy rzeczywiście także sami wyborcy masowo myślą „Tusku, wróć”? Wraz z pracownią United Surveys postanowiliśmy zbadać, czy wśród Polaków jest jeszcze oczekiwanie na powrót do PO Donalda Tuska i pozytywne skutki takiego obrotu wydarzeń.

Sondaż. Co Polacy myślą o powrocie Tuska do PO?

Uczestników sondażu spytaliśmy: „Czy Pana/Pani zdaniem powrót Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej pozwoliłby tej partii odzyskać zaufanie wyborców?” Jeśli ktoś był pewien, że były premier nadal ma silny mandat wśród Polaków, może być zaskoczony.

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało bowiem 12,4 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 15,3 proc. Oznacza to, że pozytywy ewentualnego powrotu Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej widzi łącznie 27,7 proc. badanych. Znacznie więcej osób jest przeciwnego zdania.

Według 35,6 proc. respondentów powrót Tuska raczej nie pomógłby w odzyskaniu zaufania wyborców przez PO. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło z kolei 21,9 proc. badanych. Wynika z tego, że łącznie 57,5 nie widzi szans, by zaangażowanie byłego premiera pomogło jego macierzystej partii. 14,8 proc. badanych nie ma z kolei zdania w tej sprawie.

Nawet wyborcy KO nie czekają masowo na Tuska

Duży rozdźwięk w ocenie ewentualnego powrotu do PO Donalda Tuska widać między wyborcami obozu rządzącego a opozycji. Szansę na odzyskanie zaufania wyborców przez PO za sprawą byłego szefa Rady Europejskiej widzi zaledwie 5 proc. osób, które głosują na obóz rządzący. Wśród zwolenników opozycji jest 50 proc. osób, które oceniają tę sytuację jako szansę dla PO. Za Donaldem Tuskiem nie tęsknią nawet sami wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Pozytywnie scenariusz jego powrotu ocenia łącznie 51 proc. ankietowanych, którzy głosowali na KO. Przeciwnego zdania jest 37 proc. osób.

Europejska kariera Donalda Tuska

Donald Tusk po zakończeniu kadencji w fotelu szefa Rady Europejskiej nie zrezygnował z polityki na unijnym szczeblu. Były premier Polski został przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Nie zdecydował się na start w wyborach prezydenckich, by stawić czoła Andrzejowi Dudzie w 2020 roku, co ten ostatnio kpiąco skomentował, zarzucając byłemu premierowi brak odwagi. Jak informowaliśmy we „Wprost”, wraz z pojawieniem się wewnętrznych problemów w PO, zwolennicy Donalda Tuska zaczęli namawiać go do powrotu do partii.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla „Wprost” w dniu 21.05.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.