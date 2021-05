Przekaz spod dna. „Ten samolot porwali Kaczyński z Morawieckim”

Spod dna zapukał „przekaz dnia”, który w niedzielę powielali ochoczo politycy Koalicji Obywatelskiej. Otóż – jak można wysnuć z ich wypowiedzi – samolot został porwany przez Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

Dlaczego? Tu już tłumaczenia są dość mgliste, ale z Polską łączy go to, że jest zarejestrowany w Polsce, a my osłabiliśmy naszą pozycję w Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej. Prawicowi politycy i publicyści nie pozostali dłużni i część z nich szybko odpowiedziała platformersom, że to przez nich i ich rządy. Krajową naparzankę czas zacząć.