Nowy sondaż. Rośnie poparcie dla PiS. Z opozycji zyskuje tylko jedna partia

W najnowszym badaniu preferencji partyjnych Prawo i Sprawiedliwość zyskuje 2,6 pkt proc. Partia Jarosław Kaczyńskiego notuje wzrost poparcia z 31 do 33,6 proc. Gorzej wypadają ugrupowania opozycyjne, z których tylko Lewica zaliczyła przyrost wyborców - z 8,1 do 10,4 proc.

Drugie miejsce w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zajęła Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni uzyskało wynik 18,6 proc. To strata o 0,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Spadek sympatii wyborców notuje również Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 14,3 proc. ankietowanych. Przed miesiącem było to 15,6 proc. osób biorących udział w badaniu.

PSL walczy o przetrwanie

Ponad progiem wyborczym znalazła się jeszcze Konfederacja (spadek poparcia z 7,2 na 6,9 proc.). Na granicy wejścia do Sejmu jest PSL-Koalicja Polska. Na koalicję pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 4,9 proc. wyborców, co oznacza spadek notowań o 0,2 pkt proc.

Chęć wzięcia udziału w wyborach deklaruje 48,6 proc. respondentów.

