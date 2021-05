Prezydent Andrzej Duda udzielił specyficznego wywiadu. Katarzyna Lubnauer: Mnie przeraża

Internauci zwrócili uwagę na jeden z fragmentów wywiadu, którego prezydent Andrzej Duda udzielił serwisowi WPolsce.pl. Duda opowiada w nim, jak ważnym wyzwaniem jest dla niego prezydentura. Każde słowo, które wypowiedział okrasił jednak dość specyficzną mimiką twarzy i gestykulacją, co wielu komentujących odebrało z rozbawieniem lub przerażeniem.

– Jeśli masz być prezydentem, musisz być twardy – zaczyna wywód prezydent, wyraźnie zaciskając przy tym usta. – Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię coś rozbije, jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów – dodał.

– Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć – kontynuował rozemocjonowany. – Dotyczące chociażby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Po prostu musisz, albo umiesz, albo nie umiesz, jak nie umiesz, to znaczy, że się nie nadajesz – skwitował.

Katarzyna Lubnauer: Mnie przeraża

Fragment z tymi słowami szybko zyskał rozgłos na Twitterze. Tygodnik NIE dołożył do wypowiedzi prezydenta komentarz w swoim stylu. „Ale ty masz silną psychikę” – mówi na końcu nagrania jedna z bohaterek znanej polskiej komedii „Chłopaki nie płaczą”. „Największy twardziel w historii kina” – komentuje dodatkowo tygodnik.

„Mnie przeraża” – dodaje z kolei posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Pod nagraniem głosy są podzielone. Niektórych wywiad rozbawił, innych przeraził, a innym przywodzi na myśl mówców motywacyjnych lub postaci z filmów, niekoniecznie pasujące do powagi urzędu prezydenta.

