Politycy opozycji wytknęli „błąd” prezydentowi. W rzeczywistości to oni się mylą

W poniedziałek 25 maja Andrzej Duda złożył oficjalną wizytę w Turcji. Oprócz spotkania z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem prezydenci poprowadzili rozmowy plenarne delegacji obu państw.

Po rozmowach podpisano m.in. umowę o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego oraz umowę w sprawie zakupów tureckich dronów. W obecności prezydentów zostało też podpisane porozumienie o bezpiecznej turystyce.

Wpadka Dudy?

Elementem wizyty polskiego prezydenta było też złożenie wieńca w Mauzoleum Atatürka, założyciela tureckiej Republiki i jej pierwszego Prezydenta.

Zdjęcia z momentu złożenia wieńca szybko skomentowali politycy związani z opozycją europosłanka KO Danuta Hübner oraz były poseł Nowoczesnej i PO Grzegorz Furgo. Zarzucali, że na wieńcu znajdują się barwy czerwono-białe.

„ Prezydent, w ramach państwowej wizyty, złożył wieniec w Mauzoleum Atatürka. Kolejność barw na wieńcu wskazuje, że złożył go Prezydent Indonezji, ewentualnie Książę Monako ” – napisała Danuta Hübner.

„ Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Turcji złożył wieniec w Mauzoleum Atatürka. Tylko z kolejnością barw na wieńcu coś nie wyszło. Przypomina mi barwy... Indonezji ” – stwierdził z kolei Grzegorz Furgo.

Oba wpisy zostały już usunięte.

Spychalski tłumaczy i przypomina wpadkę Budki

Na wpisy polityków związanych z opozycją szybko zareagował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wytłumaczył, że barwy nie mają nic wspólnego z barwami Polski, a nawiązują do barw flagi tureckiej. Identyczne wieńce składają przywódcy innych państw.

„ Pomogę - barwy wieńca składanego w Mauzoleum Ataturka zostały wprowadzone jako zasada protokolarna przez prezydenta Erdogana. Na zdjęciu poniżej pani kanclerz Merkel składa wieniec. Co do barw Indonezji odsyłam do przewodniczącego Budki - coś wie na ten temat. Nie ma za co ” – napisał rzecznik, nawiązując do wpadki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej sprzed kilku tygodni.

To nie pierwszy raz, kiedy Spychalski interweniuje po internetowej krytyce prezydenta Duda. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy Duda rzekomo rozmawiał przez niepodłączony telefon.

Hübner przeprasza: Niefortunny wpis

Oba posty na kontach polityków związanych z opozycją szybko zostały wykasowane. Jednak we wtorek rano europosłanka Hübner zdecydowała się przeprosić prezydenta za nieuzasadnioną krytykę.

„ Przepraszam Pana Prezydenta Andrzeja Dudę za mój niefortunny wpis dotyczący Jego wizyty Turcji ” – napisała na Twitterze.

Czytaj też:

