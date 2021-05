„Wiadomości” tłumaczą widzom „wagę” oskarżeń NIK. Wyliczyły, jak długo Banaś był na konferencji

Politycznym tematem wtorku w krajowej polityce pozostaje decyzja Najwyższej Izby Kontroli, by złożyć do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa przez premiera, wicepremiera i szefa MAP, szefa MSWiA oraz szefa KPRM. To efekty kontroli w sprawie tzw. wyborów kopertowych.

O sprawie poinformowały także „Wiadomości”. W materiale programu informacyjnego TVP podkreślono stanowiska rządzących, że działano w stanie wyższej konieczności, pojawiły się też wypowiedzi premiera z wtorkowej konferencji.

„Wiadomości” o zarzutach NIK ws. wyborów kopertowych. Argumentem – krótka konferencja

Pod koniec materiału Dominika Cierpioła pojawiła się natomiast wzmianka o tym, że prezes NIK przebywał krótko na tak ważnej konferencji prasowej.

– O tym, jaką wagę do stawianych oskarżeń przykłada sam prezes NIK, świadczyć może krótka obecność na konferencji – usłyszeli widzowie. Później pokazano kilkusekundowy fragment wystąpienia szefa NIK, gdy dziękował dziennikarzom za uwagę.

– Marian Banaś opuścił dziennikarzy po niespełna 3 minutach, tłumacząc to ważnymi obowiązkami – podsumował narrator materiału.

