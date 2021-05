„Polityczny miks” w składzie koła Polska 2050? Hołownia zasłania się pragmatyzmem

W skład Koła Parlamentarnego Polska 2050 wchodzą: przewodnicząca Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch, a w ubiegłym tygodniu do koła dołączył kolejny poseł.

– Jako lekarz nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści polskiej służby zdrowia, a taką zapowiada Polski Ład. Urzędnicy przygotowali dalszą biurokratyzację, zamordyzm i centralizację. PiS forsuje powrót do czysto PRL-owskiego centralizmu, nie chcę wracać do tych czasów – wyjaśniał swój transfer z Porozumienia do Polski 2050 Wojciech Maksymowicz.

Hołownia: My jesteśmy przede wszystkim pragmatyczni

Bogdan Rymanowski na antenie Polsat News zwrócił uwagę na to, że politycy wchodzący w skład Koła Parlamentarnego Polska 2050 jeszcze niedawno należeli do różnych ugrupowań. Dziennikarz zapytał Szymona Hołownię o to, czy polityk się określi, bo koło w niższej izbie parlamentu to „polityczny miks”. Hołownia stwierdził, że jego środowisko polityczne, to ugrupowanie, które chce pójść w poprzek podziałów. – My jesteśmy przede wszystkim pragmatyczni – podsumował były kandydat w wyborach prezydenckich.

