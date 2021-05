Prof. Marek Konopczyński kandydatem Porozumienia na RPO. W koalicji nie ma jednak zgody

Przypomnijmy, że wybór Rzecznika Praw Obywatelskich to w ostatnich miesiącach niekończąca się opowieść. Choć kadencja Adama Bodnara wygasła, ciągle jest on pełniącym obowiązki RPO, ponieważ Sejm i Senat nie mogą się zgodzić w sprawie jego następcy. Podejść do wyboru nowego kandydata było już kilka, każde zakończyło się jednak fiaskiem opozycji albo strony rządzącej.

We wtorek rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina Magdalena Sroka poinformowała, że partia zgłasza na nowego kandydata prof. Marka Konopczyńskiego – profesora nauk społecznych, specjalizującego się w tematyce resocjalizacji.

Kandydatura prof. Konopczyńskiego nie wszystkim przypadła do gustu

Prof. Konopczyński to postać nie tylko znana w środowisku naukowym, ale także częsty bywalec mediów społecznościowych, w których dzieli się swoimi przemyśleniami o sytuacji w Polsce. Wpisy prof. z przeszłości postanowił wytknąć mu analityk Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Nikodem Bernaciak. Wśród wpisów, które przytacza znalazły się te, w których prof. Konopczyński krytykował zamysł budowania osiedla tylko dla katolików (w Łomiankach pod Warszawą), czy obarcza winą kościół, który przestał, jego zdaniem, bronić osób prześladowanych za poglądy i walczących o swoje prawa.

Analitykowi nie podoba się również, że kandydat na RPO opowiadał się za strajkiem kobiet. Jak się jednak okazuje, opinia Bernaciaka może nie być odosobniona. – Myślę, że to mało prawdopodobne, że poprzemy kandydata Porozumienia na Rzecznika Praw Obywatelskich – powiedział dziennikarzom w Sejmie szef klubu PiS i wicemarszałek Ryszard Terlecki. Wypowiedź polityka cytuje m.in. Radio ZET.

Prof. Marek Konopczyński zawiesza twitterową działalność

Sam kandydat poinformował z kolei na Twitterze, że na czas swojej kandydatury zawiesza twitterową działalność. „Szanowni Państwo, ponieważ prawdopodobne jest zgłoszenie mojej osoby na Urząd RPO, to z uwagi na szacunek do wszystkich Obywateli RP, którym Rzecznik ma służyć, oraz szacunek do wszystkich Urzędów naszego Kraju, zawieszam swoją prywatną aktywność w mediach społecznościowych” – napisał.

