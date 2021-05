Andrzej Duda: Rosja nie jest normalnym krajem. Jest państwem-agresorem

– Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje. Jest państwem-agresorem. To widać w takich miejscach, jak to – oznajmił Andrzej Duda, który odwiedził Misję Obserwacyjną Unii Europejskiej w Gruzji. Prezydent stwierdził, że „wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej”.

Prezydent odwiedził linię rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową, gdzie stacjonuje Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej (Region Cchinwali w Odzisi). Duda zwracał uwagę, że te gruzińskie tereny wbrew przepisom prawa międzynarodowego zostały zajęte przez Rosję. Podkreślił, że "wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej". Andrzej Duda: Rosja narusza prawo międzynarodowe Prezydent zaznaczył, że w 2022 r. Polska obejmie przewodnictwo w OBWE. – Będziemy o tych sprawach mówili, będziemy je podnosili na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ czy w Radzie Praw Człowieka ONZ, w której w tej chwili jesteśmy członkiem – powiedział. – Tylko na drodze twardych działań dyplomatycznych można domagać się pozornie wydawałoby się – bardzo prostej rzeczy: przestrzegania prawa międzynarodowego – mówił polski prezydent. – Gdyby Rosja przestrzegała prawa międzynarodowego, takie sytuacje jak tutaj, jak powstanie tego obszaru okupowanego przez Rosję, nazwanego Regionem Cchinwali tutaj w Gruzji czy Osetią Południową, czy niedalekiej Abchazji, nigdy nie miałyby miejsca, a są faktem właśnie dlatego, że Rosja prawo międzynarodowe narusza – stwierdził Duda. Czytaj też:

