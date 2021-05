Senatorowie PiS apelują do marszałka Senatu ws. ratyfikacji zasobów własnych UE

Senatorowie klubu PiS zorganizowali konferencję prasową ws. ustawy ratyfikującej zwiększenie zasobów własnych UE. Maria Koc apelowała do większości senackiej i marszałka Tomasza Grodzkiego, aby nie opóźniać prac nad Funduszem Odbudowy. Polityk tłumaczyła, że jeśli zostaną wprowadzone poprawki, to ustawa wróci do Sejmu i będzie musiała przejść przez komisje i ponownie zostać przegłosowana.

Senatorowie PiS apelują do Tomasza Grodzkiego. Maria Koc o „ośmieszaniu Senatu”

Prawo i Sprawiedliwość chce, aby ustawa trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Senator Koc zaznaczyła, że jeśli wszystkie kraje ratyfikują Funduszu Odbudowy do końca maja, to w lipcu kraje otrzymają 13 proc. środków. Polityk uważa, że poprawka w formie preambuły jest niekonstytucyjna, niezgodna z tradycją parlamentarną i „ośmiesza Senat”. Koc tłumaczyła, że preambułę kieruje się odbiorców, a ustawa skierowana jest do prezydenta.

Senator PiS podkreśliła, że prace nad ustawą ratyfikacyjną w komisjach trwały dopiero od kilku dni. Przypomniała, że konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy miały miejsce w izbie wyższej 19 marca. Koc zaznaczyła, że na posiedzenie połączonych komisji senackich zaprosiła wszystkich 100 senatorów. Żałowała, że wówczas stawiło się tylko 30 polityków i nie mieli uwag.

Waldemar Buda ubolewa nad zachowaniem Senatu

Głos zabrał też wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Waldemar Buda przyznał, że codziennie otrzymuje pytania z KE i Rady Europejskiej ws. ratyfikacji. Polityk przypomniał, że ustawę ratyfikowało 25 z 27 krajów. Buda ubolewał nad zachowaniem Senatu i prosił, aby krytyczne uwagi zostały przyjęte w osobnym dokumencie – opinii, uchwały czy rezolucji.

