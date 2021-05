Jacek Karnowski: Przyjmuję na siebie większość winy, że wybory majowe nie odbyły się

Szef NIK Marian Banaś we wtorek 25 maja ogłosił, że Izba kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Jacka Sasina oraz Mariusza Kamińskiego. Chodzi o decyzje podejmowane przez wymienionych polityków w trakcie organizacji tzw. wyborów kopertowych. Opozycja wnioskuje z kolei o wotum nieufności dla ministrów zaangażowanych w organizację tego procesu. Zbigniew Ziobro wskazał natomiast, że "to opozycja podejmowała decyzje w tej sprawie", nawiązując do odmów przekazywania spisu wyborców.

Jacek Karnowski: Przyjmuję na siebie winę

Zamieszanie z próbą przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju 2020 roku komentował w „Rozmowie Piaseckiego” prezydent Sopotu Jacek Karnowski, jeden z zaangażowanych w opór samorządowców. – Przyjmuję na siebie winę jako jeden z głównych winowajców, że odbyły się uczciwe wybory – dodał. – W miarę uczciwe, bo jak spojrzymy na Telewizję Publiczną finansowaną z państwowych pieniędzy, to były one nieuczciwe – wskazał później. – Dzięki temu nie mamy sytuacji jak na Białorusi – ocenił.

Prezydent Sopotu stwierdził, że gdyby w maju doszło do tzw. wyborów kopertowych, byłyby one „niekonstytucyjne i niezgodne z prawem” . – Absolutnie przyjmuję na siebie personalnie większość winy, że te wybory nie odbyły się – mówił.

Prezydent Sopotu: Uchroniliśmy Polskę przed scenariuszem białoruskim

Jacek Karnowski podkreślał, że jest jednym z samorządowców, którzy „myślą propaństwowo i nie chcieli złamać prawa” , dlatego nie wydali spisów wyborców Poczcie Polskiej. – Nie jesteśmy ludźmi partyjnymi, tylko przede wszystkim prezydentami, burmistrzami, wójtami gmin – mówił. Co podkreślił, we wspomnianej grupie znaleźli się także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. – Jestem dumny z tej winy, bo uchroniliśmy Polskę przed scenariuszem białoruskim – zapewnił.

Zdaniem prezydenta Sopotu bardziej uczciwym zachowaniem rządzących byłoby wprowadzenie w maju zeszłego roku stanu wyjątkowego, który jest zgodny z konstytucją.

