Opozycja nie poprze kandydatury Lidii Staroń na RPO. „To kandydatka polityczna i partyjna”

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował w czwartek 27 maja, że kolejną kandydatką PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich będzie senator Lidia Staroń. Kandydatura została ogłoszona dzień po tym, jak z walki o urząd RPO zrezygnował prof. Marek Konopczyński, popierany przez Porozumienie.

– Zgłosimy dzisiaj senator Lidię Staroń – powiedział Terlecki w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Opozycja zapowiada, że nie poprze Staroń

Kandydatura Lidii Staroń prawdopodobnie nie uzyska poparcia opozycji.

„Koalicja Obywatelska nie wesprze kandydatury Pani senator Staroń. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich to nie nie miejsce dla polityków. Rzecznik Praw Obywatelskich ma ludzi chronić, a nie dzielić” – napisał na Twitterze przewodniczący klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk.

– Lidia Staroń to kandydatka polityczna i partyjna. To kolejna postać z talii kart Kaczyńskiego, która ma utrzymać system władzy PiS – powiedział w rozmowie z TVN24 szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. – Nie ma takiej opcji, żeby Lewica poparła senatorkę Staroń ze względu na to, że jest związana z partiami politycznymi, była i w Platformie, i związana była z PiS-em. Uważamy, że to nie jest droga, która powinna charakteryzować niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich – dodał w rozmowie z Polsat News.

Ostateczna decyzja Lewicy ws. kandydata na RPO ma jednak zostać podjęta w czwartek o godz. 13, kiedy to zbierze się klub Lewicy.

Również PSL nie zamierza poprzeć Lidii Staroń. – Nie ma zgody na czynnego polityka na Rzecznika Praw Obywatelskich; nie poprzemy kandydatury senator Lidii Staroń zaproponowanej przez PiS – zapowiedział w rozmowie z PAP poseł Marek Sawicki.

Porozumienie poprze kandydata PSL, a nie PiS?

PSL planuje za to zgłosić swojego kandydata na RPO. Mowa o kandydaturze prof. Marcina Wiącka. Według informacji PAP Wiącek, gdyby został przedstawiony jako kandydat, zyskałby także poparcie Porozumienia. Podobne nadzieje wyraził prezes PSL na antenie Radia Plus.

– Myślę, że jest ogromna szansa, że [kandydaturę prof. Wiącka] poprze Porozumienie. Rozmawiałem z premierem Gowinem na ten temat. To jest kandydat, który na pewno spełnia kryteria, które powinny być przypisane do RPO. Przygotowanie merytoryczne, niezależność i taka gotowość do podjęcia trudu – ocenił.

Również Rzecznik PSL Miłosz Motyka był pytany, czy Wiącek może być kandydatem PSL i Porozumienia. – Możliwe, że znajdą się pod tą kandydaturą również podpisy polityków obozu rządzącego – odparł.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w czwartek o godz. 16.

Lidia Staroń. Kim jest kandydatka PiS na RPO?

Nieoficjalne informacje o tym, że kolejną kandydatką zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich będzie Lidia Staroń, pojawiały się od dłuższego czasu. Polityk, która w 2015 roku opuściła Platformę Obywatelską, od tego czasu jest senatorem niezależnym. Jest również współtwórczynią Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców i organizatorką ogólnopolskich akcji społecznych.

