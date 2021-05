Sejm już dziś wybierze RPO? Kwiatkowski: Nie mieliśmy takiej sytuacji w Polsce, jak i pewno na świecie

Sejm po raz kolejny zajmuje się wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Ku zaskoczeniu wielu komentatorów, kilku posłów koalicji rządzącej w tym Jarosław Gowin, wraz z opozycją zgłosiło wspólnego kandydata na to stanowisko, prof. Marcina Wiącka. PiS zgłosił kandydaturę senator Lidii Staroń.

O to, którego kandydata wskaże Sejm, był pytany senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski w piątkowym „Jeden na Jeden” na antenie TVN24.

– Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pierwszy raz w historii tej kadencji parlamentu podpisy przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy są pod kandydatem zarówno popieranym przez środowisko rządzące, jak i pod kandydatem opozycji – zauważył. – Takiej sytuacji nie tylko w Polsce, ale pewno i na świecie nie mieliśmy. Dlatego każde dywagacje dzisiaj obarczone są dużym ryzykiem błędów – ocenił.

Kwiatkowski przekonywał jednak, że niezależnie, która kandydatura trafi do Senatu, obie są „dużą zmianą na lepsze” w stosunku do poprzednich kandydatur.

– Obie kandydatury są tymi, nad którymi mogę zagłosować, ale które będą musiały odpowiedzieć na trudne pytania – zapowiedział.

Kiedy Sejm zagłosuje nad RPO?

Senator uważa też, że żadna z kandydatur może nie uzyskać wymaganej większości głosów, a wtedy żadna nie trafi do Senatu. – Jestem pełen pokory, wyniki głosowania nigdy nie są znane z góry. Polska polityka jest nieprzewidywalna – stwierdził Kwiatkowski.

Senator ocenił, że nieprzewidywalny jest sam termin głosowania w Sejmie.

– Ja nawet nie wiem, co to znaczy najbliższy czas. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że dzisiaj w godzinach popołudniowych zbierze się sejmowa komisja i będzie opiniować obu kandydatów, a głosowania będą jeszcze dzisiaj wieczorem – stwierdził. – Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że będą na kolejnym głosowaniu już w czerwcu. Dlatego mówię, że dzisiaj nic nie wiemy – dodał.

W dalszej części rozmowy powtórzył, że nie wyklucza, ze głosowanie będzie dziś. – Uważam, że w polskim parlamencie wszystko jest możliwe, także taki scenariusz, że jeszcze dziś będzie głosowanie – dodał.

Kwiatkowski: Staroń nie będzie miała u mnie taryfy ulgowej

Jednocześnie Kwiatkowski zapowiedział, że jeśli dojdzie do głosowania w Senacie nad kandydaturą Lidią Staroń, to nie będzie miała u niego „taryfy ulgowej”. Mimo że jest szefową koła senatorów niezależnych, do którego należy on sam.

– Lidia Staroń będzie traktowana tak samo jak każdy inny kandydat – zadeklarował Kwiatkowski. – Ja nie oceniam koleżanki z koła. Ja oceniam kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. On ma służyć interesom obywateli. Ja nie uznaje polityki, ze to będzie koleżanka z koła, to z góry wiadomo, jak zagłosuje. Nie, będę jej zadawał określone pytania – dodał.

– Brzmi pan dokładnie tak, jak posłowie PiS, gdy oceniali posła Wróblewskiego – zripostowała prowadząca rozmowę Agata Adamek.

