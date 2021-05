Sejm przez aklamację przyjął uchwałę ws. Białorusi. „Żądamy uwolnienia Pratasiewicza i Sapiegi”

Uchwałę ws. sytuacji na Białorusi posłowie przyjęli przez aklamację. W dokumencie Sejm odnosi się do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku oraz aresztowania opozycjonisty Ramana Pratasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi.

„ Sejm zdecydowanie potępia akt terroru państwowego polegający na doprowadzeniu do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r., co stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego oraz bezprawne zatrzymanie przez białoruskie władze Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Żądamy ich natychmiastowego uwolnienia oraz zagwarantowania im swobody przemieszczania się ” – czytamy w tekście uchwały. „ Zwracamy się do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o pilne zbadanie tego bezprecedensowego i niedopuszczalnego zdarzenia ” – dodano.

W uchwale Sejm zajął się równiez sytuacją Polaków na Białorusi.

„Z zaniepokojeniem oceniamy eskalację represji skierowanych przeciwko społeczeństwu białoruskiemu, których kolejne sekwencje doprowadziły do dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się także nasi Rodacy, obywatele Białorusi żyjący od pokoleń na tej ziemi. Kulminację tych wydarzeń stanowi aresztowanie Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny Paniszewej, Marii Tiszkowskiej i Ireny Biernackiej” – czytamy w dokumencie . „Żądamy jak najszybszego uwolnienia osób zatrzymanych i zaprzestania stosowania wobec nich represji łamiących podstawowe prawa człowieka” – dodano .

Apel o sankcje

Posłowie zaapelowali także o jak najszybsze wprowadzenie zapowiedzianych przez Radę Europejską sankcji wobec Białorusi.

„ Popieramy konkluzje nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej i apelujemy o jak najszybsze rozszerzenie wykazu sankcyjnego o dodatkowe osoby i podmioty, a także o ukierunkowane sankcje gospodarcze wobec reżimu ” – czytamy dalej. „Apelujemy również do Rady Ministrów o zdecydowane, konsekwentne i konkretne działania w tej sprawie, w tym objęcie sankcjami osób aparatu władzy, sprawiedliwości i bezpieczeństwa biorących bezpośredni udział w represjach wobec Polaków na Białorusi” – wzywają posłowie .

Po przeczytaniu treści uchwały w Sejmie rozległ się głośny aplauz posłów, nikt nie zgłosił sprzeciwu. Posłowie opozycji trzymali nad głowami tabliczki ze zdjęciem Ramana Pratasiewicza i wezwaniem do jego uwolnienia.

Wymuszenie lądowania

W niedzielę 23 maja białoruskie władze wydały nakaz awaryjnego lądowania w Mińsku samolotu linii lotniczych Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Powodem miało być zgłoszenie o ładunku wybuchowym na pokładzie samolotu. Wkrótce po awaryjnym lądowaniu Raman Pratasiewicz, opozycyjny aktywista i dziennikarz, został zatrzymany.

Sankcje wobec Białorusi

Dzień później unijni przywódcy potępili działania białoruskich władz. Podczas szczytu Rady Europejskiej podjęto decyzje o nałożeniu sankcji na Białoruś. Zapowiedziano wówczas wprowadzenie zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych. Jednocześnie politycy zaapelowali do przewoźników z siedzibą w Unii Europejskiej o unikanie przelotów nad Białorusią.

