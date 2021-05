Jaki majątek posiadają liderzy największych ugrupowań w Sejmie? Sprawdziliśmy

Dostęp do informacji o oświadczeniach majątkowych posłów jest publiczny. Każdy obywatel może wejść na stronę Sejmu i na profilu każdego z polityków na dole strony kliknąć w zakładkę „oświadczenia majątkowe”. Tam znajdują się informacje o dochodach posłów za 2020 rok. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe według klucza: liderzy najbardziej rozpoznawalnych ugrupowań w Sejmie.

Jarosław Kaczyński – prezes Prawa i Sprawiedliwości

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wpisał w oświadczeniu, że w minionym roku uzyskał tytułem uposażenia poselskiego 70 tys. 943 zł, nieco ponad 30 tys. zł diety poselskiej, 42 tys. 450 zł z pracy w KPRM (funkcja wicepremiera ds. bezpieczeństwa – przyp. red.) i 85 tys. 790 zł emerytury.

Ponadto, Kaczyński ma oszczędności w wysokości 142 tys. zł. Jest też współwłaścicielem – w 1/3 – domu o powierzchni 150 mkw. o wartości ok. 1,5 mln zł.

Jarosław Gowin – szef Porozumienia

Pod lupę wzięliśmy również szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Ma on, jak wynika z oświadczenia, ok. 160 tys. zł oszczędności (w ramach wspólnoty majątkowej) i mieszkanie o powierzchni 98 metrów kwadratowych o wartości 500 tys. zł, którego jest właścicielem razem z żoną.

Do dyspozycji Jarosława Gowina jest także drugie mieszkanie – 40 metrów kwadratowych o wartości 200 tys. zł. I tym razem zakupione wspólnie z małżonką. Jarosław Gowin zgłosił także, że w minionym roku zarobił 29 811,87 zł diety poselskiej, 16 576,42 uposażenia poselskiego i 183 359 zł z tytułu pracy w KPRM.

Zbigniew Ziobro – lider Solidarnej Polski

W oświadczeniu majątkowym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czytamy z kolei, że w ubiegłym roku zarobił 30 062,40 zł z tytułu diety poselskiej, 173 102,88 zł z tytułu pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości, 72 217,50 zł dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego i 15 485,60 zł z tytułu pełnienia funkcji w KRS. Zbigniew Ziobro wskazał w oświadczeniu także dwa kredyty. Jeden na budowę domu w 2018 roku (250 tys. zł) i na budowę instalacji fotowoltaicznej z 2019 roku (21 tys. zł).

Minister sprawiedliwości może się też pochwalić oszczędnościami w wysokości 75 741,21 zł i licznymi nieruchomościami. Ziobro ma 1/3 udziałów w domu rodzinnym i działce przylegającej do posesji, a także dom w trakcie budowy o powierzchni 133,15 metrów kwadratowych i domek letniskowy na wspomnianej działce o powierzchni 34,56 metra kwadratowego (łączna wartość 646 tys. zł). Oprócz tego Ziobro posiada mieszkanie o powierzchni 125 metrów kwadratowych o wartości 540 tys. zł i trzy działki rolne: 73 ary o wartości 135 tys. zł, 1,1 hektara w cenie 125 tys. zł i 1,4 hektara o wartości 150 tys. zł.

Borys Budka – lider Platformy Obywatelskiej

Lider PO Borys Budka z tytułu diety poselskiej otrzymał blisko 30 tys. i prawie 115 tys. zł uposażenia poselskiego. Dodatkowo Borys Budka wpisał do oświadczenia również 45 tys. zł z tytułu wynagrodzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i ponad 40 tys. zł z wynajmu mieszkania.

Borys Budka ma także oszczędności w wysokości 100 tys. zł i razem z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 291 mkw. o wartości ok. 800 tys. zł, a także dwóch mieszkań o powierzchni 165 mkw. i wartości 408 tys. zł oraz o powierzchni 75 m kw. i wartości ok. 160 tys. zł. Lider PO wpisał w oświadczeniu również dwa samochody – jeden warty 10 tys. zł oraz drugi warty niemal 134 tys. zł. Budka ma do spłaty jeszcze ponad 148 tys. zł kredytu hipotecznego – wynika z dokumentu.

Barbara Nowacka – szefowa Inicjatywy Polskiej

Z oświadczenia Barbary Nowackiej dowiadujemy się z kolei, że otrzymała ponad 30 tys. zł diety i ponad 90 tys. uposażenia. Pozostałe części składowe uzyskanych w 2020 roku dochodów są nieczytelne z uwagi na odręczne wpisanie ich do oświadczenia.

Nowacka zaznaczyła w dokumencie, że jest właścicielką dwóch obrazów o wartości 25 i 20 tys. zł i ponad 183 tys. zł oszczędności zgromadzonych w polskiej walucie. Barbara Nowacka posiada także dwie nieruchomości – jedna o powierzchni 162 metrów kwadratowych i wartości 3 mln zł, a druga o powierzchni 137 metrów kwadratowych i wartości 2,5 mln zł.

Adam Szłapka – przewodniczący Nowoczesnej

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka zgłosił, że z tytułu uposażenia dostał 103 675,56 zł, a z tytułu diety poselskiej ponad 29 tys. zł. Jak wynika z dokumentu, Szłapka najpierw zgłosił oszczędności w wysokości 45 tys. zł, ale później opublikował korektę, w której stwierdza, że oszczędności wynoszą ponad 50 tys. zł.

Adam Szłapka ma także oszczędności w walucie obcej: 10 tys. euro i 5 tys. dolarów. Poseł jest również właścicielem licznych papierów wartościowych w postaci akcji i funduszy inwestycyjnych, które wycenił łącznie na niespełna 20 tys. zł. Polityk posiada także część lokalu mieszkalnego o wartości 270 tys. zł, mieszkanie 54,6 metrów kwadratowych o wartości 323 tys. (współwłasność małżeńska) i 1/6 mieszkania o powierzchni 52 metrów kwadratowych otrzymaną w ramach spadku (25 tys. zł). Szłapka spłaca również kredyt hipoteczny, w którym pozostało jeszcze ponad 120 tys. zł zadłużenia.

Małgorzata Tracz – liderka Zielonych

Małgorzata Tracz wpisała w oświadczeniu, że z tytułu uposażenia uzyskała ponad 93 tys. zł, z diety parlamentarnej nieco ponad 30 tys. zł. Zgromadzone przez posłankę oszczędności to nieco ponad 37 tys. zł i niewielkie kwoty w walutach obcych.

Posłanka posiada także mieszkanie o powierzchni 76,56 metra kwadratowego o wartości 397 tys. zł. Jest ona współwłaścicielką mieszkania razem ze swoim partnerem. Mieszkanie z kolei zostało zakupione w ramach kredytu.

Włodzimierz Czarzasty – Nowa Lewica (dawniej SLD)

Z oświadczenia Włodzimierza Czarzastego wynika, że jako wicemarszałek Sejmu zarobił w ubiegłym roku 142 tys. zł oraz ponad 30 tys. zł z tytułu diety poselskiej. Ponadto ponad 12 tys. zł zyskał na wynajmie mieszkania.

W oświadczeniu wicemarszałka pojawiły się także liczące ponad 134 tys. zł i 2 tys. euro oszczędności. Czarzasty posiada również akcje w MUZA S.A. Jest właścicielem połowy domu o powierzchni 255,51 m kw. o wartości 1 mln 200 tys. zł, a także mieszkania o powierzchni 35,2 m kw. o wartości 300 tys. zł. Lider Nowej Lewicy zadeklarował też, że jest właścicielem połowy nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,49 ha o wartości 2 mln.

W części mienie ruchowe pojawiło się bardzo wiele należących do Czarzastego przedmiotów. Większość z nich jest nieczytelna, ale wiadomo na pewno, że Czarzasty posiada jacht motorowy, obrazy, bibliotekę, złota i srebra. Czarzasty zaciągnął także kredyt na zakup mieszkania na kwotę ponad 81 tys. euro, do spłaty pozostało mu ponad 51 tys. euro.

Adrian Zandberg – jeden z liderów Razem

Adrian Zandberg wskazał, że w minionym roku otrzymał ponad 92 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę posła, niemal 30 tys. zł diety poselskiej i 16 900 zł z Rady Ochrony Pracy.

Polityk ma również 85 tys. zł oszczędności (współwłasność małżeńska) i mieszkanie o powierzchni 95 metrów kwadratowych w cenie 1 050 000 zł, także jako współwłasność małżeńska.

Robert Biedroń – lider Wiosny

Robert Biedroń pełniący funkcję europosła wskazał w oświadczeniu dochód w wysokości 107 569,50 euro z tytułu pracy w Parlamencie Europejskim.

Polityk posiada także samochód o wartości 120 tys. zł, oszczędności w wysokości 10 tys. zł i ponad 120 tys. euro i jest współwłaścicielem trzech mieszkań. Pierwsze mieszkanie ma ponad 40 metrów kwadratowych i jest warte 210 tys. zł (Biedroń jest właścicielem połowy lokalu), drugie mieszkanie także ma ok. 40 metrów kwadratowych i jego wartość to 330 tys. zł (3/5 udziałów), ostatnie mieszkanie ma 46,60 metrów kwadratowych i wartość 355 tys. zł (1/2 udziałów).

Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes ludowców

Z oświadczenia majątkowego szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że zarobił w zeszłym roku 92,3 tys. zł (uposażenie) oraz dodatkowo 29,8 tys. z diety parlamentarnej. Dostał też 15 tysięcy zł darowizny od mamy.

W oszczędnościach Kosiniak-Kamysz wpisał 3,5 tys. zł i ok. 5 tys. zł zainwestował w fundusz inwestycyjny. Polityk posiada mieszkanie o pow. 86,24 m. kw. o wartości ok. 600 tys. zł a także dwie działki rolne. Jedna z nich (o pow. 0,2 ha) jest warta ok. 26 tys. zł; druga (jest jej współwłaścicielem w 1/2) ma powierzchnię 0,16 ha, a jej wartość to ok. 20 tys. złotych.

Kosiniak-Kamysz wykazał też działkę budowlaną o pow. 754 m kw. (plus udział w drodze dojazdowej) i wartości ok. 200 tys. zł oraz garaż o pow. 25 m. kw. wart ok. 50 tys. zł. Kosiniak-Kamysz ma 9-letniego Volkswagena Passata 1,9, kartę kredytową Santander Bank z limitem do 10 tys. złotych; spłaca też kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu.

Paweł Kukiz – lider Kukiz'15

W oświadczeniu Pawła Kukiza czytamy, że w ubiegłym roku zarobił ponad 29 tys. zł diety i ponad 91 tys. zł uposażenia. W oświadczeniu pojawiła się także kwota niemal 200 tys. zł z tytułu praw autorskich i dochód żony w postaci 80 tys. zł.

Kukiz zaoszczędził również 5829,60 zł i w rozliczeniu uwzględnił posiadane nieruchomości: dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych i wartości 1,5 mln zł, a także mieszkanie o powierzchni 36 metrów kwadratowych z tytułu spółdzielczego prawa własności o wartości 350 tys. zł. Kukiz posiada również 0,6 ha łąki o wartości 15 tys. zł i samochód z 2009 roku. W oświadczeniu czytamy również, że Kukiz zaciągnął kredyt na budowę domu, który jest w trakcie spłaty i pożyczkę z funduszu świadczeń socjalnych.

Janusz Korwin-Mikke – jeden z liderów Konfederacji

W oświadczeniu Janusza Korwin-Mikkego czytamy, że w minionym roku zarobił niemal 30 tys. zł z tytułu diety parlamentarnej, i ponad 92 tys. zł uposażenia. Do tego dochodzą dwa świadczenia emerytalne: 13,8 tys. euro brutto z Parlamentu Europejskiego oraz 15,4 tys. zł z ZUS. Polityk zadeklarował też dochód jako publicysta (prawie 28 tys. zł).

Zgromadzone przez polityka oszczędności to z kolei 9 tys. zł oraz ok. 17 tys. euro. Jest także właścicielem wielu nieruchomości o łącznej wartości kilku milionów złotych. Poseł zadeklarował także, że ma w banku zobowiązanie o wartości 37,8 tys. zł, a ZUS zgłasza pod jego adresem roszczenia na kwotę blisko 80 tys. zł. – Sprawa wyjaśniająca w toku – dopisał Korwin-Mikke.

