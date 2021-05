Jaki: Często mam ochotę ubrać koszulę Rejtana, krzyczeć, że w Polsce dzieje się coś złego

Polityk Solidarnej Polski Patryk Jaki na antenie RMF FM stwierdził, że nie zgadza się z premierem Mateuszem Morawieckim co do unijnego funduszu i integracji Polski z Unią Europejską. – W tej sprawie ja często mam ochotę ubrać koszulę Rejtana, krzyczeć, że w Polsce dzieje się coś złego, a wielu tego nie dostrzega – wyjawił.

– Wchodząc do UE umawialiśmy się na wspólny rynek, wolne granice, a w tej chwili jest tak, że mnie jest trudno wskazać obszar funkcjonowania państwa, w który Unia nie jest w stanie zaingerować. I tu chodzi o to, czy Polacy mogą jeszcze rządzić się we własnym kraju – dodawał europoseł.

Jaki nadal chce ostrzejszych kar

W trakcie rozmowy przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy poruszył też temat zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie. Nawiązał przy tym do śmierci 11-letniego Sebastiana. – My ciągle wnosimy projekt nowelizacji kodeksu karnego i on ciągle jest blokowany. Gdyby wcześniej został uchwalony, to prawdopodobnie ten chłopczyk by żył – przekonywał.

– To jest pedofil, który został złapany na przestępstwie i dostał karę nieizolacyjną. Gdybyśmy byli w USA to on po prostu przez wiele lat lub do końca życia nie wyszedłby z więzienia i ten chłopczyk by żył. A w Polsce kary są dalej niskie – mówił Jaki.

Czytaj też:

Jaki o wyroku TSUE ws. kopalni Turów: To w sposób oczywisty wejście w kompetencje Polski