Abp Skworc: Dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej

Doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich w tym roku przyciągnęła większe niż zwykle zainteresowanie mediów. Wszystko przez słowa abp Skworca, wypowiedziane do zgromadzonych wiernych przed rozpoczęciem niedzielnej mszy świętej. Padły one we fragmencie poświęconym zagadnieniu handlu w niedzielę.

Hierarcha, mówiąc o „spokoju społecznym” i unikaniu agresji, stwierdził, że spokój ten jest naruszany przez osoby dążące do omijania zakazu handlu w niedzielę. – Kościół nie może milczeć w tej sprawie – podkreślał. – W czasie, kiedy rządzący szukają szerokiego poparcia dla programu „Polski Ład”, trzeba przypomnieć, że fundamentem jego realizacji powinien być najpierw ład moralny – zaznaczał.

„Obecność rodziców”, czyli wolne niedziele

Duchowny przypomniał, że „ceniona i popierana” przez Kościół polityka prorodzinna rządu nie może ograniczać się tylko do wsparcia finansowego. Nalegał na „obecność ojca i matki”. – Wypoczęty człowiek pracuje bardziej efektywnie, a czas poświęcony rodzinie przynosi poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, co przekłada się na motywację i zaangażowanie w pracy – zaznaczał.

– I tak, jak dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej – a dostrzegamy tę zmianę w lokalnym „Dzienniku Zachodnim”, tak chcielibyśmy dziękować także za działania na rzecz wolnej od handlu niedzieli, zgodne z polską racją stanu. A polską racją stanu jest również niedziela wolna od niekoniecznej pracy! – zakończył.

