Jarosław Gowin o wcześniejszych wyborach. Porozumienie gotowe na „alternatywne scenariusze”

Jarosław Gowin zapewnia, że obecnie nie ma powodu do wcześniejszych wyborów. Wicepremier dodaje, że jeśli do nich dojdzie, to Porozumienie „jest gotowe na alternatywne scenariusze”. Zaznaczył jednak, że „najlepsza dla Polski byłaby kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy”.

Jarosław Gowin skomentował doniesienia o przedterminowych wyborach parlamentarnych, do których miałoby dojść na wiosnę. Wicepremier przekonuje w rozmowie z „Super Expressem", że „Polska potrzebuje stabilności", a jej gwarancją jest dziś w Sejmie stabilna większość. – Nie widzę najmniejszego powodu do wcześniejszych wyborów. To niepotrzebne podgrzewanie emocji – stwierdził polityk. Przedterminowe wybory. Jarosław Gowin: wszystko jest możliwe Lider Porozumienia dopytywany o sprawę powiedział, że „w polityce wszystko jest możliwe", a jego ugrupowanie ma być przygotowane również na wariant przyśpieszonych wyborów. – Nie dostaliśmy nigdy złotówki z budżetu, a rywalizujemy z partiami, które otrzymują dotacje idące w dziesiątki milionów. W tej walce Dawida z wieloma Goliatami potrafimy być skuteczni – podkreślił Gowin. Wicepremier zapewniał, że jego ugrupowanie będzie istotnym elementem układanki parlamentarnej w przyszłym sezonie. Gowin zaznaczył, że „najlepszą opcją dla Polski byłaby kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy". Polityk dodał jednak, że jeśli PiS zdecyduje o końcu koalicji, to „ma w zanadrzu alternatywnie scenariusze". Wicepremier o „wywracaniu koalicji" Gowin tłumaczy również, że głosowanie ws. Rzecznika Praw Obywatelskich „nie wywróci koalicji", bo ta kwestia nie jest objęta umową koalicyjną w Zjednoczonej Prawicy. Szef Porozumienia przypomniał o zachowaniu Solidarnej Polski ws. KPO, która nie odbiła się na relacjach w koalicji. – Okoliczności wystawienia dwojga kandydatów na RPO będą kiedyś przedmiotem badań historyków i zapewniam, że wyjdą na jaw bardzo zaskakujące okoliczności – podsumował.

