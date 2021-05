Zaufanie do rządu i opozycji. Kaczyński ma powód do zadowolenia

Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie portalu StanPolityki.pl przeprowadził sondaż, w którym respondentów zapytano o to, czy darzą zaufaniem rządzących i polityków opozycji. Zaufanie do rządzących zadeklarowało 31,36 proc. respondentów – a wśród tej grupy badanych 16,76 proc. wskazało, że „zdecydowanie” im ufa, a odpowiedź „raczej” wskazało 14,6 proc. ankietowanych.

Sondaż. Zaufanie do rządu i opozycji

Ile wyniosło zaufanie do opozycji? Łącznie odsetek deklarujących zaufanie do polityków, którzy nie należą do obozu rządzącego, wyniósł 28,93 proc. W tej grupie badanych 12,2 proc. ankietowanych deklaruje, że „zdecydowanie ufa” opozycji, a 16,73 proc. „raczej” darzy tych polityków zaufaniem. Co ciekawe, 39,71 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ufa zarówno rządowi jak i opozycji.

Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przekazał w mediach społecznościowych kilka informacji dotyczących przeprowadzonego badania. Pierwsza z nich z pewnością ucieszy Jarosława Kaczyńskiego, który jest jednym z liderów Zjednoczonej Prawicy.

„Pierwszy raz w naszych badaniach więcej osób ufa rządowi niż opozycji. Najwiecej (40%) i tak deklaruje, że nie ufa ani jednym ani drugim" – napisał na Twitterze Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

