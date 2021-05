Majątki współmałżonków polityków powinny być ujawniane? Terlecki: Jestem za, nie mam nic do ukrycia

W ostatnich dniach w mediach pojawiają się omówienia oświadczeń majątkowych posłów i europosłów. Przy tej okazji wrócił temat jawności majątków współmałżonków polityków. Polska Agencja Prasowa zapytała szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, jakie jest jego zdanie w tej kwestii.

– Jestem za tym, żeby ujawnić majątki współmałżonków, natomiast dorosłe dzieci, które już własne życie prowadzą to jest kłopotliwe – powiedział Terlecki. Jak dodał, on sam nie ma niczego o do ukrycia.

Ustawa w tej sprawie utknęła w Trybunale Konstytucyjnym

Jak przypomina „Fakt”, ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych, utknęła w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie znajduje się już niemal od 600 dni. Ustawa w tej sprawie wyszła z kancelarii premiera.

Majątki współmałżonków osób najważniejszych w państwie stały się zarzewiem konfliktu po tym, jak okazało się, że premier Mateusz Morawiecki kupił działki od Kościoła i przed wejściem do polityki przepisał je na żonę – dodaje gazeta.

