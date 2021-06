Najpierw pochwały od Mazurka, potem prośba o zmianę słownictwa. Petru: Socjalistyczno-narodowe, może być?

Założyciel i były szef Nowoczesnej Ryszard Petru podczas wtorkowej wizyty w RMF FM sporo mówił o Polskim Ładzie i pomysłach Prawa i Sprawiedliwości na gospodarkę. Znany z wolnorynkowych poglądów były polityk (w lipcu 2019 r. likwidował drugą formację, którą tworzył, czyli Teraz!) nie szczędził krytyki pod adresem rządzących.

Według Petru propozycje PiS to „mentalny powrót do PRL” i mają zapewnić Zjednoczonej Prawicy głosy jedynie jej dotychczasowych wyborców. Były lider Nowoczesnej dał też radę aktualnej opozycji: – Nie (powinna – red.) przejmować się tym, że coś jest niepopularne, bo jak będą się ścigać z PiS-em na populizm, to wygra PiS. (...) Opozycja stara się nie popełniać żadnych błędów, czyli jest nijaka.

Mazurek do Petru: Jak ja pana chwalę, to niech pan ze mną nie polemizuje

– Uważam dzisiaj, ja, że widmo komunizmu krąży po Europie, szczególnie w Polsce, bo mamy komunistów i z lewa i z prawa, czyli i PiS i lewicę, szeroko pojętą – mówił Petru w RMF FM, dodając, że trudno mu w tej chwili coś doradzać opozycji, ponieważ jej liderzy powinni identyfikować się z poglądami, które zamierzają głosić. – Jeżeli partia polityczna nie ma poglądów, to w długim okresie przegrywa wybory albo nie wygrywa nigdy – powiedział.

W pewnym momencie Robert Mazurek wtrącił: – A propos mówienia rzeczy niepopularnych. To ja coś powiem niepopularnego, że ja naprawdę pana za to szanuję. Teraz mówię zupełnie serio, jest pan jednym z bardzo niewielu polityków, którzy mają poglądy, głoszą je i nie patrzą, czy te poglądy są popularne. Pan głosi poglądy, jak widać, według sondaży, niepopularne...

Wtedy Ryszard Petru dopowiedział: – Powtórzę jeszcze raz, miałem jeden wynik wyborów tylko (chodzi o wybory w 2015 roku, w których startowała Nowoczesna – red.). Drugi raz nie startowałem.

– Ale jak ja pana chwalę, to niech pan ze mną nie polemizuje. Chyba że chwalę pana niesłusznie – podsumował Mazurek i dodał rozbawiony: – Ale się pan czepia jednak.

Petru mówi o PiS i się poprawia. „Socjalistyczno-narodowe, może być?”

W dalszej części rozmowy Petru oznajmił, że np. Prawo i Sprawiedliwość ma jednoznaczne poglądy, które określił jako „narodowo-socjalistyczne”. Na to zareagował prowadzący: – Wie pan, sformułowanie narodowo-socjalistyczne...

– Socjalistyczno-narodowe, może być? – odparł Petru, a Mazurek przyznał, że „lepiej brzmi”. – Nie chciałem, żeby komuś się komuś kojarzyło z nazistami. (PiS – red.) ma program socjalistyczny jeśli chodzi o gospodarkę i taki tożsamościowo-narodowy – mówił były szef Nowoczesnej.

W audycji padło też pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki jest socjalistą. – Po ogłoszeniu Nowego Ładu jestem w stanie podpisać się: tak jest. To jest program socjalistyczny – odpowiedział Petru.

