Rzecznik rządu o zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Podał warunek

Piotr Mueller odniósł się do sytuacji pandemicznej w kraju. Rzecznik rządu został zapytany na antenie Polskiego Radia 24, kiedy będą kolejne luzowania obostrzeń. Polityk przypomniał, że 28 maja złagodzone zostały restrykcje związane gastronomią oraz obiektami i wydarzeniami sportowymi. Mueller podkreślił, że w tej chwili trwa analiza sytuacji, która jest coraz lepsza. Dodał, że rośnie też liczba zaszczepionych.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Piotr Mueller o luzowaniu obostrzeń

Rzecznik rządu zaznaczył, że warunkiem pełnej i normalnej funkcjonalności „jest szeroka grupa zaszczepionych osób”. Według Muellera to jedyna skuteczna bariera, która może pozwolić zatrzymać potencjalną kolejną falę epidemii na jesieni. Polityk zdradził, że kolejne kroki ws. luzowania obostrzeń powinny zostać podjęte w czerwcu, a ogłoszenie informacji powinno nastąpić w ciągu kilku dni.

Mueller odniósł się też do osób młodych, które nie chcą się szczepić przeciwko koronawirusowi. Według rzecznika rządu to spore wyzwanie, bo decyzje w tej sprawie są podejmowane na podstawie nieprawdziwych informacji. Mueller podziękował wszystkim osobom znanym publicznie, które zachęcają do udziału programie szczepień. Takie zachowanie ma przekonać niezdecydowanych, że szczepienia są bezpieczne.

